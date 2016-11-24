У детей и подростков, страдающих ожирением, в кишечнике преобладают другие типы бактерий, составляющих микрофлору кишечника, чем у их сверстников с нормальным весом. Об этом сообщает новое исследование, опубликованное 20 Сентября 2016 года в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, пишет медицинский портал doctorjohn.ru. Исследование было частично профинансировано NIH (Национальным Институтом Здоровья) и American Heart Association.

Ученые полагают, что результаты проведенного исследования приведут к разработке методов профилактики и лечения ожирения на ранних стадиях заболевания посредством терапии, направленной на определенные типы микроорганизмов, населяющих кишечник.

В исследовании приняли участие 84 ребенка в возрасте от 7 до 20 лет, 27 из которых страдали ожирением, 35 — сильным ожирением, у 7 был лишний вес, у 15 — нормальный вес. Ученые проанализировали вес участников, микрофлору кишечника, провели МРТ, чтобы выяснить, как распределяется жировая ткань в организме, взяли анализы крови и изучили рацион питания детей в течение 3 дней.

В результате проведенных исследований ученые выявили 8 групп бактерий, связанных с лишним весом. 4 из них преобладали у детей с ожирением. Другие 4 группы, наоборот, присутствовали в меньшем количестве у детей с ожирением, чем у участников с нормальным весом. Ученые также обнаружили, что микрофлора кишечника у детей, страдающих ожирением, более эффективно перерабатывала углеводы по сравнению с микрофлорой их сверстников с нормальным весом.

Результаты анализов крови выявили более высокие уровни короткоцепочных жирных кислот у детей с ожирением по сравнению с детьми, вес которых был в норме. Эти короткоцепочные жирные кислоты, вырабатываемые определенными видами бактерий в кишечнике, связаны с производством жиров в печени, объясняют исследователи.

«Мы полагаем, что короткоцепочные жирные кислоты могут превращаться в жиры в печени и затем откладываться в жировой ткани», — говорит старший автор исследования доктор Никола Санторо (Nicola Santoro), научный сотрудник отделения педиатрии Йельского Университета (Yale University) в Нью-Хейвен, штат Коннектикут, США.

«Эта связь может говорить нам о том, что дети с преобладанием определенных типов бактерий в кишечнике имеют повышенный долгосрочный риск развития ожирения», — добавляет доктор Санторо.