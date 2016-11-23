Выбор транспортной компании для перевозки груза - очень серьёзная и непростая задача, которая требует опыта и огромного количества времени. Сегодня эти услуги предоставляют сотни фирм, каждая из которых работает на своих условиях и по своим прайсам. Всю эту информацию необходимо изучить детально, прежде чем сделать окончательный выбор. Cargo Guru - онлайн-сервис, который призван упростить эту процедуру. С его помощью можно выбрать необходимого перевозчика и сразу же выполнить расчёт стоимости доставки за считанные минуты. В базе сервиса находятся тысячи транспортных компаний, которые занимаются перевозкой грузов по России и странам СНГ. Система учитывает сотни различных маршрутов, выбирая для вас наиболее оптимальный. При желании она всегда готовая предложить удобную альтернативу.

Как это работает

В удобном окне сервиса через браузер или мобильное приложение, доступное для операционных систем Android и iOS, вы выбираете маршрут - откуда отправляете груз и куда хотите его доставить. Указываете все необходимые параметры - объём вашей грузоперевозки, вес и объявленную ценность. Объём груза легче всего рассчитать, исходя из отправной точки в одну коробку. Возьмите ширину, длину и высоту в метрах. Если длина коробки составляет, к примеру, 50 см, то в метрах это будет 0,5. Что касается стоимость груза, то если вы не знаете точной цифры, стоит ввести в окно поиска приблизительную. Но здесь нужно быть внимательным, ведь объявленная ценность груза сильно влияет на конечную стоимость перевозки. Какую информацию предоставит калькулятор перевозок? Это перечень компаний, которые могут оказать вам услугу по перевозки груза. При этом вы увидите наименование организации, имеющийся в её распоряжении транспорт, цену доставки этой транспортной компанией и примерно время груза в пути.

Что нужно знать о Cargo Guru

Во-первых, это международный проект. Во-вторых, система работает на восьми языках, включая китайский, корейский и испанский. Язык интерфейса и предоставления информации вы можете выбрать наверху стартовой страницы или в приложении для мобильных ОС. Во-третьих, сервис работает с разными валютами, в которых вы можете рассчитать стоимость доставки вашего груза. Доступны рубли, доллары, юани, евро, фунты стерлингов и другие валюты. Сервис Cargo Guru будет полезен тем, кто ценит своё время и хочет, чтобы его бизнес развивался максимально эффективно. Новые технологии и онлайн-площадки делают некогда сложные операции гораздо проще.