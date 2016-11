Конструктор Lego – лучший подарок для детей и взрослых



Ребенок должен развиваться с самого детства. Любые знание и навыки дети усваивают лучше в процессе игры. Датская фирма Lego Group, основанная в 1932 году, по сей день успешно занимается производством развивающих конструкторов Лего, которые очень полюбились как детям, так и взрослым.



Что такое Lego?



Наборы конструкторов Лего состоят из разноцветных пластиковых кирпичиков со специальными шипами на верхней части детали и отверстиями внизу, соответствующего размера. Фигурки соединяются довольно плотно, благодаря чему всю конструкцию сложно случайно развалить.



С помощью конструкторов Лего можно собрать любые виды:

- зданий;

- автомобилей;

- самолетов;

- кораблей;

- поездов;

- роботов.

А также построить целые заводы, паркинги, пожарные станции, офис-центры и так далее.



Помимо основных деталей, существуют еще дополнительные: фигурки людей, животных, колес, крыльев самолета и прочее, что позволяет воссоздать правдоподобную конструкцию.



Самые популярные и востребованные серии Lego являются Angry Birds, Architecture, Сars, City, Classic, Disney Princess, Monster Fighters, Hobbit, Legends of Chima, Master Builder Academy, Super Heroes, StarWars, Simpsons, Ideas, Jurassic World, Lord of the Rings, Movie, Technic, Castle и другие. Благодаря им вы сможете воспроизвести любимые фильмы, мультики и придумать свою историю!



Лего представляет более 30 серий, часть из которых имеют свои ответвления. И компания на этом не останавливается – каждый год выходят новые модели, радуя поклонников.



Зачем покупать конструктор своему ребенку?



Конструкторы Лего в процессе игры развивают в детях креативное мышление, изобретательность, логику, моторику, творческие способности, усидчивость, умение доводить дело до конца. Развитие всех этих навыков в дальнейшем помогут ребенку в его личностном становлении.



Все они имеют разный уровень сложности, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая. Что тут сказать? Даже взрослые увлекаются моделированием и проектированием сверхсложных конструкций с помощью деталей Лего.



Из одной серии конструктора вы сможете создавать несколько разных объектов, а также соединять с другими Лего, так как размер деталей идентичен для всех «историй». Lego имеет неограниченный срок годности, поскольку повредить или сломать их практически невозможно.



Представленный конструктор подойдет для самых маленьких и деток постарше – от 3-х до 4 лет.