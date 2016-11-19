Модные тенденции в сфере ювелирных украшений меняются практически так же стремительно, как и в фэшн-индустрии. Но и здесь присутствуют элементы, актуальность которых остается неизменной уже не один год. К таким можно отнести серебряные ювелирные украшения с натуральными камнями. Смотрятся они стильно и необычно, а стоят недорого.

Драгоценные камни всегда нуждаются в достойной оправе, которая поможет им «раскрыться», продемонстрировать все грани своей красоты. И серебро для этой цели подходит просто идеально. Его нейтральный оттенок подчеркивает уникальность камней, ювелирное изделие при этом не выглядит излишне вычурно и может быть использовано для создания повседневного образа. Серебряные украшения с сапфирами – лучшее тому подтверждение. Природный цвет этих камней разнообразен, но в нашей стране наиболее ценными считаются темно-синие их разновидности. Ювелирные изделия с сапфирами – модный тренд уже на протяжении многих сезонов. В этом году женщинам рекомендуется обратить внимание на серебряные кольца с крупными сапфирами, структура которых обязательно должна иметь включения и примеси. Широкий выбор этих украшений предлагает интернет-магазин «Императрица».

Если говорить в целом, то 2017 год станет настоящим открытием для поклонниц необычных, яркий ювелирных изделий. Серебряные украшения с крупными камнями – топазами, гранатами, рубинами, аметистами, цитринами – прочно войдут в повседневный женский образ. Хороши они тем, что не нуждаются в дополнительном сопровождении. Одно украшение крупного размера и все – стильный образ создан.

Если есть желание подобрать ансамбль сразу из нескольких украшений с крупными драгоценными камнями, нужно прислушаться к своей интуиции. В серебряном обрамлении подобные изделия не будут смотреться чересчур напыщенно, и вполне можно подобрать для себя серьги, кольцо и кулон по доступной цене.

В грядущем году на пике популярности окажутся украшения с лунным камнем в серебряной оправе. Эти ювелирные изделия отличаются нейтральностью, поэтому подходят под любой тип внешности или стиль одежды. Универсальность совсем не означает безликость. Стоит внимательнее присмотреться к лунному камню, чтобы увидеть, насколько он необычен. Лазурные переливы с синими и сиреневыми оттенками делают его по-настоящему волшебным. Пластинчатая структура завораживает, не дает отвести взгляд ни от камня, ни от его владелицы.