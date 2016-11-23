Приобретая в магазине продукты, большинство людей не обращает внимание на состав. Ключевое значение имеет вид, свежесть и, порой, аромат товара. Если же ознакомиться с информацией на упаковке, то можно понять, что буквально в любых продуктах питания присутствуют так называемые пищевые добавки. С их помощью можно улучшить запах, цвет, консистенцию продукции, то есть, ее важнейшие свойства. Зачем же они нужны и что из себя представляют? Попробуем разобраться.

Какие пищевые добавки разрешено добавлять в продукты питания?

Если вы думаете, что пищевые добавки, продажа которых так популярна уже многие годы, добавляются в состав продуктов питания «просто так», только по одному желанию производителя, вы заблуждаетесь. Перед разрешением к применению, любые ингредиенты подвергаются строгой проверке на безопасность в ВОЗ и токсикологических лабораториях Объединенного комитета экспертов Международной сельскохозяйственной организации. Сотрудники организаций исследуют их на возможное воздействие, на генные мутации, токсичность и аллергенные качества. Только после многочисленных исследований безопасные ингредиенты для пищевой промышленности допускаются к использованию.

Популярные пищевые добавки – реальные свойства и предназначение

О консервантах знают не только поставщики пищевых ингредиентов, но и многие современные люди. Предназначение этих популярных добавок – сохранять продукт и не допускать потери его питательных и вкусовых качеств. Самый распространенный консервант – уксус. Многие из нас употребляют его регулярно в чистом виде, например, в качестве добавки к пельменям или маринадов. Но пугаются, увидев в буквенно-цифровом обозначении на этикетке.

Опасаться слова «консерванты» не стоит по многим причинам. Знаете ли вы о том, что такие добавки не просто улучшают вид продукта, но и сохраняют его? Они способны предотвратить развитие опасных бактерий, способных стать причиной ботулизма.

В качестве еще одного примера распространенного консерванта стоит привести сорбиновую кислоту. Ее можно увидеть в сыре, копченостях, колбасных изделиях. Если вы когда-то решите, что консерванты вредны и не нужны в продуктах питания, то вспомните о том, что сорбиновая кислота – сильное антимикробное средство, которое справляется с ростом плесневых грибов.

Большую пользу могут принести и другие пищевые ингредиенты, купить которые можно по выгодной цене в специализированных компаниях. Такие, например, как подсластители – сахарозаменители. Естественным подсластителем является сахарный песок. Но он очень калорийный. В то время, как стевия или глюкоза во много раз слаще сахара, имеют натуральное происхождение и нулевую калорийность.

Пищевые ингредиенты не обязательно являются химическими соединениями. И даже в том случае, если они именно такие, это не значит, что они опасны и вредны. Множество веществ, которые становятся добавками – это экстракты натуральных продуктов и растений. Выделим, например, сахарозу, лимонную, уксусную и молочную кислоту. Они не только не вредны и безопасны, но и полезны. Молочная кислота имеет сильное антимикробное действие и способна нормализовать микрофлору кишечника. Она восполняет запас энергии в организме и улучшает усвоение углеводов. Вы с радостью кушаете ее вместе с огурцами и квашенной капустой. Поэтому не стоит бояться ее в майонезах и сырах.

В список популярных антиоксидантов и кислот входит аскорбиновая кислота, обозначаемая на упаковках как Е-300 и известная большинству людей как витамин С. Употребление этой добавки поможет укрепить иммунитет и защитные функции организма.

Стоит упомянуть о безопасности и пользе ароматизаторов, которые также довольно часто применяются производителями разнообразных продуктов. Не беспокойтесь – ингредиенты, предлагаемые для пищевой промышленности, вреда не нанесут. Они будут опасны только в том случае, если вы будете употреблять их сверх рекомендованной меры. Однако такой же вред принес бы при таких обстоятельствах и сахар, и любой другой вполне безобидный компонент состава.

Огромное количество исследований и всевозможных передач, посвященных теме пищевых ингредиентов, стимулирует все большее количество людей внимательнее относиться к составу покупаемых продуктов. Однако, стоит помнить, что на прилавки в магазины попадают только те продукты, что соответствуют всем нормам и требованиям пищевой отрасли. Пищевые добавки, используемые производителями, представляют собой специальные компоненты, которые позволяют улучшить свойства продукта без вреда для здоровья человека. Помните об этом, изучая этикетки продуктов в магазине и не поддавайтесь всеобщему заблуждению об их вредности и негативном влиянии