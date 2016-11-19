Если вас заинтересовал оригинальный и простой способ создания уникальных вещей, обратите свое внимание на сублимацию. При желании реализовать ее собственноручно, вам пригодится ресурс sublimart.ru. Он предлагает все необходимое для украшательства.

Инструменты сублимации

Для украшения вещей инструментов вам понадобиться немного: термопресс и струйный принтер. Первый допустимо заменять обычным утюгом, когда речь идет о широких ровных поверхностях. К таковым можно отнести футболки и майки, постельное белье. Также утюг пригодится при нанесении изображений на коврики для мышек, подставки для посуды.

Более изощренного инструментария требуют кружки и тарелки, зажигалки и брелоки, любые вещи, которые имеют изогнутую форму или небольшую площадь. Для таких случаев понадобится уже вышеупомянутый термический пресс.

Вторым необходимым инструментом для сублимарта является струйный принтер. Предпочтительно использовать цветные модели, если только вас не интересует монохромное творчество, что также допустимо.

Каких-то особых требований к печатающему устройству не предъявляется. Единственное и непременное условие – принтер может быть только струйным, никак не лазерным, даже если речь идет о цветных моделях.

Тем, кто только начинает свое знакомство с сублимацией, может быть проще сделать распечатки в компьютерном клубе. Некоторые из них могут даже предложить сублимационную бумагу, что получится дешевле для экспериментов, чем покупка целой пачки.

Упомянутая бумага является единственным расходным материалом, если не считать краску из принтерного картриджа. Перенос возможен только с этого материла. Никаких кустарных вариантов не предусматривается.

Технология сублимации

Разжившись инструментами и расходными материалами, можете смело приступать к реализации своих идей. Алгоритм ваших действий будет следующим:

Выбирается или создается изображение, надпись либо рисунок.

В графическом редакторе подгоняются размеры, цветовая гамма.

Результат стараний распечатывается на струйном принтере в зеркальном отображении.

Бумага окрашенной стороной прикладывается к целевой поверхности.

Термопрессом или утюгом проводится аккуратное термическое воздействие по всей поверхности рисунка.

Полученный предмет не боится влаги, чистящих средств, может без ограничений использоваться в быту.