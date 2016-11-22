В октябре 2016 года были определены лучшие из лучших строительных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Званием «Лидер строительного качества 2016» и дипломом I степени был отмечен ЖК «Жемчужный фрегат» от застройщика «Балтийская жемчужина». В конкурсе участвовало больше двадцати проектов от разных компаний-застройщиков.

В ходе отбора претендентов членами уважаемого жюри тщательно изучалась техническая документация, была проведена очная инспекция каждого объекта. Торжественное оглашение результатов и награждение победителей проходило в Красном зале полпреда российского президента по Северо-Западному округу.

«Жемчужный фрегат» – один из кварталов жилого микрорайона «Балтийская Жемчужина». Именно здесь можно купить однокомнатную квартиру от застройщика по отличной цене и получить в свое распоряжение не просто комфортное и современное жилье, но и все преимущества современного района на побережье Финского залива. К услугам покупателей как одно-комнатные квартиры, так и двух-, трех- и даже четырехкомнатное жилье. На верхних этажах расположены видовые квартиры.

В полном распоряжении жителей нового квартала: обширная парковая зона поблизости, собственный пляж, школы и детские сады, развитая транспортная, инженерная и коммерческая инфраструктура. А также удобный выезд на кольцевую автодорогу, ЗСД, Ленинский проспект и Петергофское шоссе.

Качественное жилье теперь становится доступнее

Уникальные квартиры в новом жилом квартале «Жемчужный берег» от компании «Балтийская жемчужина» теперь можно приобрести в ипотеку с господдержкой по сниженным базовым ставкам!

Этой осенью сразу два ведущих российских банка – Сбербанк и ВТБ24 – снизили процентные ставки до 10,9%. В банке «Санкт-Петербург» можно оформить ипотеку со ставкой, сниженной до 11,25%.

Сниженные «проценты» по ипотеке с государственной поддержкой действуют только до 31 декабря! Это отличная возможность купить квартиру, используя выгодную банковскую рассрочку.

В отделе продаж «Балтийской жемчужины» можно бесплатно проконсультироваться у менеджера по ипотечному кредитованию, а также получить индивидуальную рассрочку. Учитываются жилищные субсидии и сертификаты, подбирается программа покупки для каждого клиента.

В «Жемчужном фрегате» – сердце «Балтийской жемчужины» – уже сданы все три очереди, жилой квартал активно заселяется. Вы можете стать одним из счастливых владельцев квартиры в объекте, ставшим лауреатом престижного строительного конкурса. Спешите воспользоваться шансом – по-настоящему качественное жилье еще никогда не было таким доступным!

Материал подготовлен: Балтийская Жемчужина (сайт bpearl.net).