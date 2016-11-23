Статья о выборе внешних отделочных материалов. Сравнение и характеристики отделки из дерева, кирпича, камня, штукатурки и их возможное комбинирование, преимущества и недостатки наружных облицовочных материалов, новые тенденции, советы, рекомендации и т. д.

Наиболее популярными для наружной отделки фасадов являются различные виды штукатурок, кирпич, камень и дерево. Эксперты рекомендуют использовать продукты одного производителя, чтобы иметь гарантию желаемого эффекта. Смешивать облицовочные материалы от разных производителей не рекомендуется, так как может возникнуть непредвиденная реакция. В этом случае долговечность подобного решения неизвестна. Новые технологии производства, более прочные виды связующих, компоненты для изготовления штукатурок и красок делают фасадные материалы намного прочнее, чем в прежние годы. Наиболее востребованными являются силиконовые краски и штукатурки, потому что они отталкивают пыль и загрязнения, что позволяет в течение длительного времени не ухаживать за фасадом. Кроме силиконовых разновидностей на рынке существуют также минеральные, акриловые, силикатные, гибридные штукатурки.

К примеру, тонкопленочные штукатурки (толщиной 1,5-3 мм.) можно использовать практически на всех основаниях, например, на стенах из блоков и бетона, керамики и силикатов, применять на швах. Тонкопленочная штукатурка – это готовая для нанесения масса или сухая смесь, разбавляемая водой, предлагается в богатой цветовой гамме. С её помощью можно получить декоративную фактуру фасада, это зависит от размера зерен наполнителя, а также от инструментов, используемых для его затирания, рекомендуется применять пластмассовую терку.



Для отделки фасадов кирпичом рекомендуется использовать силиконовые виды, они преобладают разнообразной цветовой гаммой (красный, бронзовый, гранатовый, желтый) и имеют разные поверхности. Если использовать кирпич на всю высоту, то уже на этапе проектирования дома следует учитывать возведение трехслойных стен, то есть нужен более широкий фундамент. Важно, что кирпичи лучше заказывать одной партией на все здание, так как они могут различаться цветом (эффект использования разных видов глины). Кирпичи нужно хранить в соответствующих условиях, не на земле, а на поддонах. Они должны быть защищены строительной пленкой от дождя и солнца.



Что же касается деревянных облицовочных материалов, то чаще всего они изготавливаются из хвойных пород. Модно сочетать дерево с другими элементами, например, камнем или кирпичом. Новой тенденцией является применение термодревесины, она подвергается обработке при очень высоких температурах, благодаря чему более устойчива к воздействию воды, не подвержена гниению.

Применяя на фасаде камень, стоит помнить о выборе различных фактур этого материала. Самым прочным и долговечным является гранит, а наименее устойчивым – известняк.