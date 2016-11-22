Почти у каждого малыша в детстве есть любимый плюшевый заяц или медведь. С ним ребенок спит, ест, ходит в сад. Эта же игрушка присутствует на прогулках. Многие врачи и «продвинутые» мамы настоятельно рекомендуют убрать мягкие игрушки из жизни детей, мотивируя это тем, что плюшевые мишки, зайцы и коты – это пылесборники и рассадники различных микробов, клещей и аллергий.

Все это правда, но только частично! Представьте себе картину: в доме много мягких игрушек, они везде, за ними никто не следит, их не стирают. Конечно, это пылесборники.

А теперь другая картинка: у малыша есть любимая собачка с длиной шерстью и смешным вельветовым носом. Это не игрушка. Это друг, которого моют и стирают каждую неделю, с которым делятся секретами, его даже водят в детский сад и знакомят с коллегами по группе. Кроме дружеской функции, такая игрушка выполняет и развивающую функцию: она используется в ролевых играх, с ее помощью малыш совершенствует навыки речи, учится коммуникации с другими детьми и т.д. Кроме того, она еще и развивает мелкую моторику: ее шерсть и нос – отличные тренажеры для маленьких пальчиков.



Кроме самых обычных плюшевых мишек на полках современных магазинов вы найдете мягкие игрушки, которые были специально созданы производителем с конкретной целю – развивать вашего малыша. Это всевозможные говорящие зверюшки, повторяющие фразы, на разных языках. С их помощью ребенок учит буквы, цифры, цвета и многое другое. Однако не пренебрегайте «молчаливыми» мишками. Они разовьют детскую фантазию и речь намного лучше своих говорящих «коллег».

Полезые советы по выбору игрушки

Совет 1. Мягкая игрушка должна быть:

доброй и реалистичной (никаких кислотных цветов, дополнительных частей тела и прочих плодов бурной фантазии производителя),

качественной (без посторонних неприятных запахов и отваливающихся деталей) и сертифицированной,

подходящей ребенку по возрасту (не забудьте также про адекватные размеры игрушки).

Совет 2. Никаких монстров и вурдалаков!

Даже если это очень модно и «у всех есть». Такие игрушки разрушаю детское восприятие доброго мира. Игрушка должна быть миролюбивой и позитивной. Иначе родители рискуют «заработать» ребенку минимум испуг.

Совет 3. Чистите и обрабатывайте

Кроме еженедельной стирки, мягким игрушкам необходима заморозка. Раз в месяц отправляйте медведя или зайца «на северный полюс» - в морозилку на пару часов. Это также необходимо для «убийства» микробов.

Совет 4. Попробуйте Hand-Made

Боитесь покупать мягкие игрушки из искусственного меха? Пугает искусственный и, возможно, не экологически чистый материал? Тогда покупайте игрушки hand-made из натуральной шерсти или из других природных материалов (к примеру, из сена). Конечно, их цена в разы будет превышать стоимость обычных плюшевых мишек, но зато вы будете уверены, что у вашего ребенка абсолютно безвредная эксклюзивная игрушка.

Совет 5. Чтобы игрушка нравилась ребенку

При покупке мягкой игрушки обязательно учитывайте предпочтения вашего ребенка, присмотритесь к тому, каким именно игрушками играет и на что засматривается в магазинах .

Совет 6. Покупка и возврат

Если ребенку игрушка не подошла, то ее легко можно вернуть в магазин. Товарный вид испортить сразу довольно сложно, поэтому сохраняйте чек и бирки. Покупайте игрушки в проверенных магазинах.

Желаем вам приятных и качественных покупок тут, которые помогут поднять настроение вам и вашим детям!