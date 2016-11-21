Микрозаймы на карту

Рынок финансовых услуг в своем стремительном развитии предлагает потребителям новые услуги. Потому традиционное кредитование, осуществляемое банковскими учреждениями, постепенно утрачивает доминирующее положение. Альтернативой ему стало микрофинансирование. Специализированные компании - микрофинансовые организации (МФО) - выдают клиенту онлайн микрозайм на дебетовую карту. Это быстро, выгодно, без лишних формальностей. За всю историю микрофинансирования в России было создано почти 7900 МФО. И хотя многие из них уже закрылись, все же около 3500 организаций в сентябре 2016 года продолжают финансовую деятельность.

Срочные микрозаймы на карту

Чтобы понять причины растущей популярности микрофинансирования, разберемся с его отличиями от привычного кредитования. Работа МФО обладает рядом особенностей, которые выделяют данные учреждения на рынке финансовых услуг. Среди этих особенностей отметим такие:

Предоставление займов по минимуму документов. Если Вы планируете выбрать и получить микрозайм онлайн , то для оформления достаточно иметь паспорт гражданина РФ. Иногда требуется предоставить дополнительный документ, например, водительское удостоверение;

, то для оформления достаточно иметь паспорт гражданина РФ. Иногда требуется предоставить дополнительный документ, например, водительское удостоверение; Услуга - дистанционные микрозаймы онлайн. Ушли в прошлое обязательные посещения банков и выстаивание в очереди. Теперь для получения денег взаймы не нужно даже выходить из дома. Зайдя на сайт МФО и оставив заявку, нужно подождать несколько минут, пока позвонят из организации и ответят на запрос. За деньгами тоже не обязательно идти в офис компании, можно взять микрозайм;

Высокий процент одобрения заявок. Банки придирчиво относятся к своим клиентам, обязательно проверяют кредитную историю заемщиков и часто отказывают в выдаче кредитов. В МФО же доля одобренных заявок достигает 90% и даже выше;

Высокая стоимость займа. Пожалуй, единственный ощутимый недостаток микрофинансирования. Поскольку деньги заимствуются на короткий срок (часто это так называемые займы до зарплаты), то в МФО отсутствует годовая ставка. Вместо нее используется дневная. Для разных компаний она варьируется в пределах 0,5-2% в день. Однако заемщики стараются возвращать долг как можно быстрее, потому плата за пользование займом не успевает слишком вырасти.

Благодаря выгодным условиям и упрощенной процедуре получить микрозайм на карту можно очень быстро. Это оптимальное решение небольших финансовых трудностей, которые периодически возникают у каждого. В зависимости от МФО сумма микрозайма составляет 10-30 тысяч рублей, что позволяет погасить его без затруднений.

Кому выдают микрозаймы на карту?

Еще одна отличительная черта микрофинансирования - его исключительная демократичность. Микрозаймы выдаются практически всем гражданам России. Это означает, что деньги в МФО доступны студенту, безработному, пенсионеру и т. д.

Единственное обязательное условие - паспорт гражданина РФ. Кроме того, понадобится мобильный телефон. Среди дополнительных требований встречается регистрация в определенном регионе.

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