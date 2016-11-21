В преддверии Нового года, все озадачены какой же подарок выбрать для любимого человека, для отца семейства, или для сына. Этот несложный вопрос легко решить, ведь лучше всего дарить современные актуальный модные гаджеты, например, дрон. О квадрокоптере мечтают не только мальчишки, но и их отцы. Помимо этого, квадрокоптер с высококачественной камерой можно подарить профессиональному видеооператору или любителю фотографировать, например, путешественнику или блоггеру.

Сегодня очень многие имеют зеркальный фотоаппарат, но с помощью него невозможно снять фотографии в полете. Квадрокоптеры открывают новые грани для фото и видеосъемки. Так же, дроны используют в разведывательных целях, например, для охоты или охраны территорий.

Так же, модное направление - это гонки на квадрокоптерах. В ОАЭ в этом году даже проходили гонки с миллионным гонораром. В этих гонках, команда из России заняла призовые места. И это похвально! Поэтому, вы можете подарить парню или взрослому мужчине гоночный квадрокоптер. Возможно, это новое хобби его заинтересует, и он тоже выиграет приз!

Если вы хотите приобрести квадрокоптер в подарок, вы можете зайти на сайт Турбопульт и выбрать. Одна из самых нашумевших моделей - это квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro цена которого достаточно высока. Но этот коптер имеет огромное множество плюсов, которые вы можете почитать в обзоре Phantom 4 Pro. Этот коптер и любой из профессиональных дорогих моделей вы можете выбрать на сайте Турбопульт. Так же, в этом интернет-магазине представлено огромное множество недорогих и даже дешевых моделей, которые можно приобрести для подарка подростку или парню.

Несомненно, это будет лучший подарок на Новый год или День рождения. Единственное, не рекомендуется запускать коптеры ребятам моложе 14 лет без присмотра родителей или взрослых людей. Учтите это и не разрешайте детям самостоятельно запускать коптер, как на улице, так и дома. На улице можно повредить чужие автомобили, а дома мебель и телвизоры, компьютеры. Будьте осторожны с дронами. К слову, запрет на дроны отменили, и теперь можно спокойно приобретать коптеры без решистрации - это распространяется на дроны до 30 килограмм. Все дроны в интернет-магазине квадрокоптеров Турбопульт имеют вес до 30 кг, поэтому можете смело заходить и выбирать любую понравившуюся модель.

С пожеланиями удачи и веселого Нового Года!