Предварительная фильтрация воды не позволяет попасть в бассейн крупным загрязнениям, но она не предотвращает проникновения химических загрязнений. Чтобы сделать ее безопасной для здоровья, требуется много разноплановых реагентов. Для того чтобы правильно оценить степень загрязнения воды, её химический состав, уровень PH, нужна домашняя химическая лаборатория.

Определив жёсткость, её нужно привести к показателю PH 7-7.4. Для этого используются средства, повышающие или понижающие этот показатель. Химические составы так и называются «PH-плюс» и «PH-минус».

Самые распространённые средства для шоковой и профилактической обработки воды содержат хлор, содержание которого влияет на уровень PH. Независимо от первоначального показателя, поступившей в бассейн, он будет меняться из-за количества хлора и других средств защиты воды. Поэтому в арсенале владельца бассейна должны быть и «PH-плюс», и «PH-минус».

Химические вещества для бассейна делятся на две большие группы. К первой относятся средства быстрого действия. Они вводятся в жидкой или порошкообразной форме. Вторая группа химических средств используются для профилактики заражения и загрязнения. Как правило, эти составы выпускаются в виде таблеток. Растворяются они очень медленно (в течение 1-2 недель). Их расход рассчитывается исходя из объёма воды в бассейне.

Препараты особого назначения – флокулянты, коагулянты используются для борьбы с водорослями, споры которых так малы, что не все удаляются из воды при фильтрации. При попадании в подогреваемую воду водоросли начинают интенсивно размножаться. Один только хлор не способен уничтожить растительность в бассейне. Если вода поступает из реки, озера или другого природного водоёма, без предварительной подготовки, тогда можно использовать не каждый химический состав в отдельности, а вводить в воду комплексный препарат.

Альгициды (коагулянты, флокулянты) и шоковая доза хлора уничтожат водную растительность, органические загрязнения, сделают воду прозрачной, только купаться в такой воде нельзя. Ее необходимо вновь фильтровать, а хлопья разрушенной тины просто убрать с поверхности сачком.

Хлор – сильный аллерген. Для профилактической чистки воды можно использовать менее агрессивные составы на основе активного кислорода и других средств. Подробнее о каждом химическом препарате для бассейна можно узнать на сайте pool.msk.ru. Здесь же можно приобрести все необходимые составы для своего бассейна.