В наше время кошелёк стал необходимостью на каждый день. Хочется, чтобы этот аксессуар был красивым и в то же время удобным. Материал, из которого он сделан, во многом влияет на внешний вид и срок службы изделия. Сегодня производители предлагают большое многообразие товаров. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать некоторые уникальные особенности материалов.

Многие дамы предпочитают кошельки из натуральной кожи. Самыми лучшими считаются кошельки из кожи слона со специальной обработкой. Ещё для роскошных изделий используют кожу рептилий – крокодила или питона. Однако более доступны – это аксессуары из телячьей кожи и свиной. Они могут прослужить очень долго, если хорошо пошиты. Их можно использовать при любой температуре, и при этом не теряется внешний вид и форма. Не трескаются и не имеют заломов. Такие изделия красивы и приятны на ощупь, а также удобны в использовании. Недостатком может быть высокая стоимость и ограниченный выбор цвета.

В последнее время наиболее широко распространены кож заменители. Искусственная кожа имеет спрос благодаря своей внешней привлекательности и схожести с натуральной. Но она имеет свои недостатки. Кожзам может быстрее потерять свой внешний вид. На нём часто образуются трещины, потёртости и царапины. Но по цене он дешевле в 4-5 раз, чем настоящая кожа. Поэтому, если вам срочно нужно купить стильный и недорогой кошелёк, то искусственная кожа – это то, что вам подойдёт.

Часто среди молодёжи пользуются спросом кошельки из текстиля. Они очень разнообразны по расцветке, фасону, стилю и форме. Можно подобрать оригинальный кошелёчек с декором или вышивкой из камней. Но такие аксессуары не подходят для длительной эксплуатации. Потому что быстро изнашиваются и рвутся при снежной или дождливой погоде. Зато изделия из текстиля более доступны по цене. А это позволяет часто приобретать новые кошельки и поэтому всегда оставаться модной и обновленной.

А что можно сказать о силиконовых женских кошельках? Сегодня они пользуются большой популярностью. Такие аксессуары очень яркие, оригинальные, привлекательные, приятные на ощупь, удобные и пользуются большим спросом среди молодёжи. Бывают разного цвета, фактуры и формы. Они хорошо переносят влагу, легко моются, достаточно прочные и практичные. Внешне они смотрятся очень элегантно и стильно. Такой аксессуар добавит колорит к индивидуальному образу своей владелицы.

Интересно, что российские производители представляют огромное разнообразие материалов и видов кошельков.

Источник: "В Тренде"