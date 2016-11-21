Люди с ограниченными возможностями – самая незащищённая категория населения в России. При этом их становится всё больше. По статистике Министерства здравоохранения, сегодня взрослых и детей, которые имеют определённые нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и так далее, в стране проживает около 15 млн. Иным словам каждый десятый в России – человек с ограниченными возможностями. Инфраструктура при этом – как в городах, так и непосредственно в домах – не слишком учитывает их потребности, оставляя желать лучшего. Но немногие знают, что безопасность пожилого человека или инвалида независимо от возраста могут обеспечить самостоятельно их родственники. Каталог товаров, доступных пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами и отдельно проживающим людям преклонного возраста, сегодня обширен. Интернет-магазина “Стар и млад”, не имеющий аналогов в стране, предлагает полную линейку товаров для заботы и ухода. Это медицинская техника, детская реабилитация, санитарные приспособления, опорные средства реабилитации, приспособления для одевания, средства для ухода и гигиены, массажёры и тренажёры, мебель и всё для спальни, устройства для быта и товары для досуга, компрессионное бельё и другие товары.

К примеру, ванная комната для пожилых людей может быть укомплектована сиденьем без спинки, сенсорным смесителем, надувной ванной, специальным захватом для тюбика зубной пасты, специальной раковиной для инвалидов, поворотным зеркалом, специальной щёткой для мытья и другими приспособлениями, которые облегчают жизнь. Ассортимент в категории мебель для инвалидов включает столы, кровати, тумбы, опоры и другие товары, а также сопутствующую продукцию – матрасы, наматрасники и подушки. Почему эти товары выгодно покупать в интернет-магазине “Стар и млад”? Кроме, разумеется, исчерпывающего ассортимента, который недоступен на других онлайн-площадках. Во-первых, вас ждёт максимально доступное и понятное описание всех представленных устройств и предметов. Во-вторых, вы можете воспользоваться продуманной системой поиска и заказа товара. К примеру, подбирать нужное по сфере применения. В-третьих, при необходимости вас проконсультируют онлайн по вопросам, связанным с подбором продукции под ваши индивидуальные нужды. Наконец, покупатели могут рассчитывать на качественное сервисное обслуживание и оптимальное время доставки товаров в любую точку страны. Также вы можете подписаться на все акции и новости портала, оставив адрес своей электронной почты.