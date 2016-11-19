Процедура декларирования соответствия требованиям государственных стандартов, как и обязательная сертификация, проводится по заявке производителя для подтверждения заявленного качества определенных товаров. Результаты специальных лабораторных испытаний фиксируются в протоколе. Затем сертификационные органы в установленном порядке регистрируют декларацию соответствия.
На территории России декларирование является обязательной процедурой. Законодательно прописан перечень товаров, которые должны быть декларированы. Довольно часто, после получения Декларации, производители предпочитают добровольно получить еще и сертификат. На рынке сбыта сертифицированный товар реализуется гораздо быстрее.
В нормативно-правовые акты РФ изменения были внесены 31 декабря 2008 года в 313-ФЗ. Этими изменениями предоставлялись возможности замены обязательного сертификата на декларацию соответствия.
Процедуру декларирования нельзя назвать сложной. Для ее осуществления производителем должен быть заполнен специальный бланк, который направляется в органы сертификации. После этого декларации присваивают номер, на ней проставляют гербовую печать организации. Специалисты советуют обращаться в организации, которые занимаются проведением испытаний и непосредственным декларированием - комплекс услуг позволит оформить документацию быстрее (подробнее о комплексе услуг по сертификации можно прочитать на этом сайте).
Если декларировать нужно отечественную продукцию, необходимо предоставить копии свидетельств ОГРН и ИНН предприятия, главные характеристики декларируемой продукции, заявку на осуществление декларирования. Когда декларируются товары зарубежного производства, подаются:
Исходя из параметров и категорий отдельных товаров, производители могут оформить декларацию соответствия техническому регламенту или декларацию соответствия ГОСТ. Декларирование считается обязательным как для импортных товаров, так и для отечественных. При этом важно не забывать, что импортер должен быть резидентом РФ.
Этапами осуществления процедуры декларирования является проведение испытаний, последующая подача в орган по сертификации оформленного протокола и указанных учредительных документов. Выдается декларация соответствия на срок от 1 до 5 лет.