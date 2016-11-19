Процедура декларирования соответствия требованиям государственных стандартов, как и обязательная сертификация, проводится по заявке производителя для подтверждения заявленного качества определенных товаров. Результаты специальных лабораторных испытаний фиксируются в протоколе. Затем сертификационные органы в установленном порядке регистрируют декларацию соответствия.

Особенности оформления

На территории России декларирование является обязательной процедурой. Законодательно прописан перечень товаров, которые должны быть декларированы. Довольно часто, после получения Декларации, производители предпочитают добровольно получить еще и сертификат. На рынке сбыта сертифицированный товар реализуется гораздо быстрее.

В нормативно-правовые акты РФ изменения были внесены 31 декабря 2008 года в 313-ФЗ. Этими изменениями предоставлялись возможности замены обязательного сертификата на декларацию соответствия.

Как осуществляется процедура декларирования

Процедуру декларирования нельзя назвать сложной. Для ее осуществления производителем должен быть заполнен специальный бланк, который направляется в органы сертификации. После этого декларации присваивают номер, на ней проставляют гербовую печать организации. Специалисты советуют обращаться в организации, которые занимаются проведением испытаний и непосредственным декларированием - комплекс услуг позволит оформить документацию быстрее (подробнее о комплексе услуг по сертификации можно прочитать на этом сайте).

Если декларировать нужно отечественную продукцию, необходимо предоставить копии свидетельств ОГРН и ИНН предприятия, главные характеристики декларируемой продукции, заявку на осуществление декларирования. Когда декларируются товары зарубежного производства, подаются:

Копии свидетельств ОГРН и ИНН;

Копия внешнеэкономического контракта;

Основные характеристики продукции;

Заявка на получение декларации.

Исходя из параметров и категорий отдельных товаров, производители могут оформить декларацию соответствия техническому регламенту или декларацию соответствия ГОСТ. Декларирование считается обязательным как для импортных товаров, так и для отечественных. При этом важно не забывать, что импортер должен быть резидентом РФ.

Этапами осуществления процедуры декларирования является проведение испытаний, последующая подача в орган по сертификации оформленного протокола и указанных учредительных документов. Выдается декларация соответствия на срок от 1 до 5 лет.