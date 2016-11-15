Вызов эвакуатора – услуга достаточно актуальная и востребованная в современном мире. Особенно если учесть, что сегодня количество автомобилей на дорогах страны значительно выросло. И если вдруг посредине трассы ломается машина, то пробки не избежать. И именно в этом основное преимущество эвакуаторов, что они быстро способны «разрулить» возникшую ситуацию.

Но все по порядку.

И начнем с того, когда можно столкнуться с необходимостью вызова эвакуатора. А такая необходимость может возникнуть в любой момент. И не всегда это может быть банальная поломка автомобиля. Ведь это может быть ДТП, съезд в кювет, попадание колеса в открытый люк, непогода, заставшая вас за рулем, и из-за неосторожности машину снесло с дороги в сугроб и т.д.

Также ваш транспорт можете просто оказаться заблокированным на парковке, поскольку, к сожалению, не все водители добросовестны и переживают о том, как другой автовладелец сможет выехать со своего места. Т.е. ситуации могут быть разные.

Также следует понимать и то, какая техника может прийти вам на помощь, ведь видов оборудования достаточно много: