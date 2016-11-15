Вызов эвакуатора – услуга достаточно актуальная и востребованная в современном мире. Особенно если учесть, что сегодня количество автомобилей на дорогах страны значительно выросло. И если вдруг посредине трассы ломается машина, то пробки не избежать. И именно в этом основное преимущество эвакуаторов, что они быстро способны «разрулить» возникшую ситуацию.
Но все по порядку.
И начнем с того, когда можно столкнуться с необходимостью вызова эвакуатора. А такая необходимость может возникнуть в любой момент. И не всегда это может быть банальная поломка автомобиля. Ведь это может быть ДТП, съезд в кювет, попадание колеса в открытый люк, непогода, заставшая вас за рулем, и из-за неосторожности машину снесло с дороги в сугроб и т.д.
Также ваш транспорт можете просто оказаться заблокированным на парковке, поскольку, к сожалению, не все водители добросовестны и переживают о том, как другой автовладелец сможет выехать со своего места. Т.е. ситуации могут быть разные.
Также следует понимать и то, какая техника может прийти вам на помощь, ведь видов оборудования достаточно много:
Стоит отметить, что компании, предоставляющие подобные услуги, имеют достаточно большие автопарки. Это позволяет им рассылать транспорт на дежурства в разные районы города. Так что, например, вызвать эвакуатор в Люберцы можно дешевле и более быстро.
Кроме того, вызов спецтехники не всегда может быть срочным. Можно заказывать такую услугу и на определенную дату и время, для того чтобы транспортировать из вашего гаража автомобиль, неспособный на самостоятельное передвижение в сервисный центр на ремонт.
Как бы там ни было, в любой ситуации от вас потребуются определенные данные, чтобы компания могла качественно, быстро и эффективно обслужить вас и прийти на помощь.
Поэтому, если вам необходимо вызвать, например, эвакуатор в Видное, вы набираете номер телефона службы и оставляете заявку диспетчеру, от вас потребуют данные: