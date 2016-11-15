Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда автомобилей на наших дорогах становится все больше. И это очень радует, как минимум потому, что у людей есть возможность приобретать свой личный транспорт и с комфортом передвигаться, не завися от расписаний, погоды и т.д.

Свой автомобиль – это очень хорошо, но необходимо быть готовым и к тому, что это техника, которой ей свойственно ломаться, даже если она новая и куплена в автосалоне.

И уж если случилось, что ваша машина оказалась неисправной, а по роду своей деятельности вы не являетесь автомехаником, тогда у вас обязательно должен быть номер телефона службы, предоставляющей услуги эвакуатора. Тем более что сегодня таких компаний достаточно. Сейчас эвакуатор в Красногорск действительно дешево можно вызвать.

Ситуаций, которые могут привести к необходимости вызова спецтехники, на дороге много: начиная с того, что авто просто заглохло и никак не реагирует на ваши попытки завести его или что-либо сделать, до ДТП, съезда в кювет, попадания в яму и т.д.

Это еще раз доказывает, что номер телефона подобной службы обязателен.

Почему же нужно именно вызывать эвакуатор?

А ответ прост, потому что мало кто из спешащих на работу или по своим делам сможет предложить вам свою помощь. А если это ДТП и машина не может ехать самостоятельно, или авто занесло в кювет и уложило на бок, другого выхода просто не существует.

Да и современные автомобили преимущественно на автоматических коробках передач, следовательно, их в принципе нельзя буксировать, так как АКП может полностью выйти из строя и потребуется ее замена. А это еще больше усугубит ситуацию и увеличит ваши расходы на ремонт.

Т.е. мы пришли к выводу, что вызов эвакуатора – это необходимо, удобно и целесообразно. Причем вызвать эвакуатор в Химки можно быстрее, если заручиться поддержкой опытных специалистов.

Как это сделать?

Вызвать спецтехнику проще простого. Первый этап уже был назван выше – необходимо иметь номер телефона службы. Поэтому можно сразу переходить к решению вопроса:

звонок диспетчеру;

представляетесь и описываете ситуацию;

называете марку автомобиля, его приблизительный вес, тип кузова, т.е. предоставляете определенные технические характеристики авто и стараетесь кратко рассказать суть поломки (это не простое любопытство диспетчера, а необходимость, чтобы он мог четко определить вид спецмашины, которую пошлет вам на помощь);

рассказываете, где вы находитесь, т.е. называете точный адрес или же приблизительный с указателем ориентиров, например, торговый центр и т.д.

Это принцип срочного вызова эвакуатора. В этом случае подать эвакуатор в Долгопрудный вам смогут максимально быстро. Если же его услуги являются запланированными, то можно оставить онлайн заявку на сайте службы, также предоставив всю необходимую информацию, не забыв указать дату и время подачи спецтранспорта.

Отметим, что у таких служб нет времени суток, выходных и праздников. Они работают всегда. А наличие больших автопарков позволяет рассылать машины на дежурство в разные районы города. А это говорит о том, что помощь прибывает очень быстро.

Немного хочется остановиться на автопарках служб эвакуаторов. Выше мы сказали, что они достаточно большие, т.е. имеют большое количество машин. Но кроме того, автопарк имеет разновидности такой спецтехники, которая может обслуживать разнообразные марки и габариты авто. Именно поэтому и следует при обращении за помощью предоставлять такие точные характеристики. Ведь оборудование с возможностью транспортировки легкового авто вряд ли потянет грузовое.