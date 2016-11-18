Спиральная компьютерная томография – один из наиболее точных и современных методов обследования пациентов и постановки диагноза. Обычно к СКТ прибегают в том случае, когда рентген не даёт возможности с точностью назначить лечение, а диагноз нужно уточнить. По своей сути компьютерная томография – тот же рентген, только не статистической. Оборудование для СКТ – это установка, которая вращается вокруг пациента, позволяя создать фото органа или части тела под разными углами. К примеру, очень часто проводится СКТ-исследование органов брюшной полости . У пациентов нередко возникают вопросы, насколько вредна для организма спиральная компьютерная томография. Так как КТ использует рентгеновское излучение, то риск, связанный с радиацией, существует, но он минимальный. Исключением является лишь применения этого метода диагностики для беременных женщин. При этом врачи в отдельных случаях не запрещают им проведения такого рода исследований. Если необходимо уточнить диагноз и другого эффективного способа это сделать нет, то с согласия пациентки врач может принять решение. Ещё одна категория пациентов, которым обычно запрещают проведение СКТ, если нет специальных клинических показаний, – подростки. Обычно до 14 лет. При этом, говорят врачи, и для этой категории риск того, что такого рода обследование добавить шанс заболеть раком, минимален. В любом случае СКТ назначается только тогда, как есть шанс пропустить серьёзное заболевание. ЧАВО по компьютерной томографии Какие результаты позволяет получить метод компьютерной томографии?

Во-первых, точно и прицельно обнаружить имеющиеся патологические очаги. Во-вторых, если очаги уже определены, установить их глубину, а также размеры. В-третьих, снизить до минимума влияние эффекта наложения других тканей на качество снимка. Кроме того, СКТ – это возможность уменьшить время процедуры, то есть снизить лучевую нагрузку на ткани, и не подвергать облучению другие участки тела. Перед проведением исследования необходимо предоставить врачам всю имеющуюся у вас медицинскую документацию, в том числе предварительный диагноз, поставленный вашим лечащим врачом. Это позволит радиологу изучить не только полученные сканы СКТ, но представить ваш диагноз в развитии. Также стоит учесть, что метод СКТ не любит движения. Если во время процедуры вы не лежите спокойно, то полученные снимки будут искажены за счёт артефактов. Сама процедура СКТ недешёвая. Это объясняет как стоимостью оборудования и его обслуживания, так и ценой на расходные материалы.