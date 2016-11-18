Большинство из нас начинает выбор своей одежды с посещения магазина. Стилисты и эксперты модной индустрии уверены, что именно в этом кроется главная ошибка. И первый шаг – не выбирать товар на свой вкус, а продумать образ, которому вы хотели бы соответствовать. Тогда и выбор конкретных моделей в магазине будет проще. Что нужно принимать в расчёт, планируя свой шопинг? Для начала определите свой круг общения, тех людей, для которых вы в буквальном смысле одеваетесь. Друзья, работа, личные контакты. Среда очень сильно влияет на человека, формирует его привычки. Это правило поможет избежать ошибок и не попасть под шквал критики. Дальше идут ассоциации. Представьте себя на месте другого человека, который смотрит на вас. Что бы вы подумали на его месте? Это и в процессе непосредственного выбора одежды может существенно помочь. Наконец, ваш имидж должен соответствовать вашему внутреннему состоянию. Если вам предлагают модные и красивые вещи, при этом вы уверены, что произведёте впечатление на окружающих, но при этом чувствуете себя неуверенно в таком образе, он вам не подойдёт. Вооружившись этими правилами можно приступать к шопингу. Нужно выбрать большой магазин с широким ассортиментом одежды. К примеру, Kiabi. Это французская сеть магазинов модной одежды, обуви и аксессуаров для женщин, мужчин, подростков, детей и малышей по доступным ценам, один из лидеров моды для всей семьи во Франции. Все товары разрабатываются французскими дизайнерами. Главное правило бренда – сделать моду не только стильной и эффектной, но и доступной по цене.

С 2008 году марка Kiabi представлена в России. Онлайн-магазин предлагает покупателям широкий ассортимент товаров из разных категорий. Женщины смогут выбрать верхнюю одежду, платья, кардиганы, футболки и майки, нижнее белье, рубашки, пончо, джинсы, спортивную одежду и обувь и многое другое. Мужчинам приглянутся свитера, поло, костюмы, пижамы и халаты, а также многое другое. Родители смогут подобрать практичную и красивую одежду для своих детей, включая праздничные и зимние коллекции. Кстати, выбирать можно по возрасту. Есть и товары для малышей: комбинезоны, боди, свитера, колготки. Доставка доступна во все регионы страны. Для покупателя предлагаются очень гибкая система покупки, включая возможность вернуть товар в течение двух недель с момента его приобретения. А карта клиента Kiabi позволяет накапливать баллы и тратить их при следующих покупках в онлайн-магазине. В итоге вы можете получить скидку до 15% на любые товары.