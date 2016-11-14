Трудно представить себе эффективную и развивающуюся компанию без фирменного стиля. Одним из важнейших этапов процесса создания стиля является разработка логотипа. Это одёжка, по которой ваш бренд будет встречать покупатель, посетитель сайта и так далее. Соответственно ваша основная задача – сделать так, чтобы потенциальный клиент понял, что вы пришли всерьёз и надолго. Каким должен быть “продающий” логотип для вашего бизнеса? Во-первых, запоминающимся. Лого создаёт образ компании, первое впечатление о ней, а значит на нём не только должен задерживаться взгляд, но он должен оставаться в памяти и ассоциироваться с чем-то позитивным. Во-вторых, логотип должен соответствовать сфере деятельности компании или её специализации. Серьёзному производству не подойдёт кричащий стиль. Также как в образе компании, ориентированной на молодёжную аудиторию, не будет востребован “суровый” логотип. В-третьих, логотип компании должен быть простым и понятным. Чрезмерное усложнение будет играть против бизнеса, который просто не сможет донести своё сообщение до целевой аудитории. Четвёртый важный момент, который берут в расчёт в процессе разработки логотипа, – перспектива работы компании.

Если вы планируете создавать бизнес не на один год, нужно понимать, что смена логотипа в дальнейшем будет сопряжена со множеством рисков. Разработка фирменного логотипа должна представлять компанию в развитии. Наконец, профессионально сделанный логотип может транслироваться в различных источниках. Его можно использовать в рекламе по ТВ и в печати, наносить на атрибутику без искажения пропорций и так далее. Разработка логотипа компании – процесс кропотливый. Обычно он подразумевает несколько этапов. Сначала компания анализирует продукт, проводит маркетинговые исследования, чётко понимает, как позиционировать бренд. После аналитического этапа переходят к созданию концепции фирменного стиля, в который входит и логотип. После того, как логотип создан, урегулируются технические моменты. Создание логотипа – не всегда дорогое удовольствие и много потраченного времени. 5 эскизов и один день разработки могут вам обойтись в 5 тысяч рублей, 10 экскизов – в 10 тысяч, а 15 и более вариантов – в сумму от 15 тысяч рублей. "Красный Алмаз" – студия, которая профессионально занимается разработкой фирменного стиля для бизнеса, который работает на результат. Основной принцип работы дизайнеров – эффективные, максимально соответствующие заказу и духу компании логотипы и сайты, а также продвижение ресурсов, раскрутка и популяризация вашего продукта.