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Последние новости бинарных опционов

 Опубликовано : Сегодня 16:56

Для тех, кто хочет получать прибыль от бинарных опционов, очень важно отслеживать последние новости в мире. Это позволит крайне точно оценивать свои шансы и инвестиции. До 11 ноября выходят данные по индексу потребительских цен в Германии. Эксперты не ожидают существенных изменений. Могут меняться курсы пары EUR/USD. Если значения будут выше, чем говорят специалисты, то евро пойдет вверх. В противном случае, будет понижение курса. В целом, в остальном бинарные опционы сейчас продаются без особых изменений и толчков.

Это говорит о том, сейчас довольно благополучная пора для заключения сделок, ведь нет никаких крупных эксцессов и причин для сдвигов. На общее положение доллара могут повлиять грядущие выборы в США. Однако ряд специалистов утверждают, что это колебание будет небольшим и очень быстро придет в норму при любом исходе. В остальных отраслях вплоть до декабря не предвидится никаких скачков. Это благоприятное время для новичков, которым вообще не лишним будет узнать некоторые секреты бинарных опционов.

Советы для новичка

У большинства начинающих в этом деле появляется свой демо-счет. Он не требует реальных вложений и в случае проигрыша не дает убытков. Игнорировать и отказываться от него ни в коем случае нельзя, если есть мечта возглавить рейтинг брокеров бинарных опционов. Демо-счет помогает лучше понять механику, научиться разбираться в стратегиях. Также стоит понимать простую истину: смысл в том, чтобы не угадывать, а предсказывать.

В этом помогает любая информация – все мировые новости, политика, бизнес влияют на скачки курсов. Кроме того, если человек планирует серьезно заниматься бинарными опционами, а не просто играть для азарта, важно как можно быстрее разобраться с японскими свечами. Речь идет о специальном графике, где каждый прямоугольник (свеча) означает рост или падение конкретного актива. Все прогнозы и информация зачастую подаются именно через них. Таким образом, лучшим союзником брокера будет опыт и решительность.

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