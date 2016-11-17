Барселона – один из самых посещаемых городов мира, где спрос на недвижимость продолжает расти стремительно. В год сюда приезжают более 18 млн туристов, не говоря уже о тех, кто, приземлившись в аэропорту, разъезжается по всему южному побережью региона. Барселона – многонациональный город-музей под открытым небом, который привлекает климатом, архитектурными памятниками и возможностью заработать на растущем рынке недвижимости. Спрос рождает предложение, и вариантов покупки квартиры, дома или виллы в самом городе или его окрестностях масса. Главный плюс заключается в том, что власти города не ставят ограничений на покупку жилья любого типа нерезидентами. То есть, если вы, к примеру, хотите приобрести квартиру в Барселоне для сдачи в аренду, вы обладаете теми же правами, что и любой житель Каталонии. Первое, что нужно запомнить, – в самой Барселоне мало объектов эконом-класса в нашем понимании. Барселона, учитывая спрос на недвижимость, растущие на 5-7% в год, – это дорого. Россияне, по статистике местных властей, предпочитают брать здесь объекты в ценовой категории 1-2 млн евро. Хотя цены на квартиры в городе нормального метража начинаются примерно от 500 тыс. евро, небольшие – от 150 тыс. евро. Второй важный момент – каждый район Барселоны имеет свою специфику.

К примеру, в центре города – Барселонете – квартиры обычно небольшие по площади, дома примыкают друг к другу очень плотно, а сами кварталы очень шумные и переполнены туристами. Если вас не устраивает небольшой метраж, то лучше присмотреться к другим районам. И наоборот район Раваль предлагает дешёвую недвижимость, но эти кварталы нельзя назвать благополучными, здесь селятся в основном приезжие. Если вас интересуют более экономные варианты, то отличный выбор – недвижимость в пригороде Барселоны с целью инвестирования. Районы на границе Барселона и городки по соседству – максимально тихие и комфортные, а также популярные среди туристов, которые предпочитают именно там брать квартиры и дома в аренду на летний сезон или на время своего пребывания в городе. Другой экономический вариант – Коста Бланка. Недвижимость на Коста Бланке значительно дешевле, чем в Барселоне – примерно в 1,5 раза. Квартиры в многоквартирных домах здесь начинаются от 50 тыс. евро. Другие популярные направления для покупки недвижимости в Испанию для себя или в целях инвестирования – Коста-Дорада, Коста-дель-Соль, Валенсия и Андалусия. В любом случае, где бы вы не покупали себе недвижимость, можно быть уверенным в её качестве.