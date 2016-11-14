На прошлой неделе прошло открытие благотворительной выставки картин юной художницы из Новороссийска Вероники Перекрестовой. Собрание произведений под названием «Предвосхищение» выполнено в стиле абстрактный экспрессионизм. Центральной идеей полотен выступает образ женщины – во всем ее многообразии и красоте. Организатором выставки выступил арт-проект Лифт, при поддержке фонда АНО «Во Благо».

«Это первая моя выставка, и я очень надеюсь, что она станет большим творческим стартом в сфере искусства» - отмечает Вероника.

Выбор темы не случаен: художница убеждена, что у каждой женщины есть множество граней, различных образов – и именно их она пытается изобразить на своих картинах. Работа над собранием длится уже около двух лет: сначала это была просто идея, потом она обрела материальную форму.

Одной из значимых аспектов своей деятельности художница называет благотворительность: «Помощь другим – это очень важная составляющая моей реальности. Я считаю, что если ты чем-то богат, то должен поделиться этим с остальными – особенно с теми, кто в этом действительно нуждается».

На ее взгляд, у искусства и благотворительности есть одно общее – это обязательство. Когда оказываешь помощь человеку, ты возлагаешь на себя обязательства перед ним. В искусстве – то же самое, только ответственность несешь перед самим собой: «Когда ты берешь в руки кисть и масло, когда достаешь новый холст, ты словно даешь обещание, что эта работа не будет напрасной».

Сотрудничество с АНО «Во благо» – осознанный шаг со стороны художницы. Данная организация и ее руководитель Ольга Мансир известны своим вкладом в развитие культуры социальной ответственности в Москве и просвещение, а также сбором средств и адресной помощи нуждающимся. Так например, осенью этого года при помощи фонда на лечение были отправлены трое ветеранов параолимпийского движения. На их счету также – десятки благотворительных лекций, творческих встреч с артистами, мастер-классов для детей и взрослых. Благотворительный фонд также является организатором московского фестиваля «Искусство во благо».

«Выставка – благотворительная! Я отдаю часть денег от продажи картин в АНО «Во благо», чтобы вместе мы могли помочь талантливым врачам-онкологам» - комментирует Вероника.

Выставка картин «Предвосхищение» работает до 17 ноября по адресу Cabinet Lounge, Новая площадь д. 6.

Вход свободный.