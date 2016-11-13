Микрозаймы наличными

Получить микрозайм сегодня просто: оформить его можно при предоставлении паспорта, заявки, на рассмотрение которых требуется минимум времени, заполняются за 2 минуты, а деньги и вовсе приносят на дом. Но есть ещё один важный момент — погашение микрозайма.

Где погасить долг?

Конкуренция среди микрофинансовых организаций стимулирует их расширять список вариантов погашения микрозайма, делая этот процесс удобным и привлекательным для клиентов. Рассмотрим популярные варианты возврата заёмных средств:

погашение наличными в организации. Чтобы вернуть микрозаем таким способом, нужно прийти в офис организации, в которой получили деньги в долг, показать паспорт сотруднику и заплатить необходимую сумму. Погасив микрозаймы наличными в финансовой организации, клиент уверен, что займ погашен и долг отсутствует;

оплата банковской картой. Взять микрозайм онлайн так же просто, как и погасить его в онлайн-режиме. Погашение происходит через сайт микрофинансовой компании и по своей сути схоже с типичными операциями по оплате товаров через интернет;

погашение электронными деньгами (Яндекс Деньги, Qiwi). Погашается долг также через сайт организации путём выбора платёжного сервиса и ввода номера кошелька. После авторизации на сайте с электронными деньгами и выбора счета погашение займа произойдёт мгновенно;

оплата через почтовый перевод. Оплата проходит через почтовое отделение путём заполнения бланка почтового перевода и оплаты суммы. Стоит заметить, что средства поступят в течение 5-7 дней;

через банковское отделение. Для этого нужно заполнить необходимые реквизиты и предъявить паспорт в отделении банка;

с помощью платёжных систем Лидер и Contact. Оплата происходит путём предоставления паспорта, данных о телефонном номере и номере договора;

интернет - банкинг. Если у вас подключён интернет - банкинг, платёж осуществляется в любом месте: для этого заполняется необходимая информация и сумма платежа.

Не все способы погашения применимы к отдельной организации. Некоторые МФО используют полный перечень вариантов погашения, а некоторые – лишь несколько. Это нужно учитывать при выборе способа оплаты.

Погашение займа: на что обратить внимание

Оплата займа не всегда происходит мгновенно или в течение дня. Для перечисления средств иногда требуется 5–7 дней. Поэтому нужно уточнить время, необходимое для перевода средств, а также оплачивать заранее, чтобы избежать штрафов со стороны микрофинансовой организации.

За оплату долга в отделения банка, банковскими переводами, оплату банковскими картами или электронными деньгами зачастую взимается комиссия, размер которой колеблется в зависимости от выбранного способа оплаты и организации, в которой получен займ. Чтобы снизить размер комиссии или же погасить долг без дополнительных трат, внимательно изучайте договор и тарифы займа.

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