Желая дать детям хорошее образование, заботливые родители в нашей стране всегда старались обучить их иностранным языкам. Какому наречию именно — в разное время мода менялась, но немецкий всегда пользовался популярностью. И даже появление эсперанто, и тот факт, что международным языком признан теперь английский, не отменяет актуальность изучения немецкого.
Это государственный язык Германии, Швейцарии, Австрии и др. стран.
И приехав сюда по работе, на учёбу или в качестве туриста, вы заметите, что на улицах объясниться по-английски, тем более на эсперанто, далеко не всегда получится. Для любого вида общения в странах, где люди говорят на языке Гёте и Шиллера, требуется знание именно немецкого языка.
Поэтому так популярно изучение немецкого языка в Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день петербуржцы имеют возможность выбрать центр дополнительного языкового образования по своим предпочтениям: по месту расположения, по методикам, по времени занятий, по интенсивности образовательных программ.
Ассоциация языковых школ проводит курсы немецкого языка для детей и подростков по эффективным современным методикам, которые позволяют учащимся получать глубокие знания по всем категориям языковых компетенций.
Уделяя особое внимание развитию коммуникативных навыков ребят в разговорной практике «методом погружения», преподаватели помогают детям избежать психологических зажимов, мешающих лёгкому общению на чужом языке. При этом ученики Ассоциации языковых школ отлично усваивают грамматику и лексический материал, которые в общении запоминаются значительно быстрее.
Курсы немецкого языка для школьников организованы таким образом, чтобы дети получали глубокие знания предмета во всей его полноте.
На занятиях школьники учатся:
Чем привлекает родителей изучение немецкого языка подростками и младшими школьниками именно в Ассоциации языковых школ?
На занятиях в Ассоциации языковых школ дети в дружелюбной и комфортной атмосфере получают глубокие знания немецкого языка, знакомятся с культурой немецкоязычных стран, получают эффективную и надёжную подготовку к сдаче международных экзаменов по языку.