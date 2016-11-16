Желая дать детям хорошее образование, заботливые родители в нашей стране всегда старались обучить их иностранным языкам. Какому наречию именно — в разное время мода менялась, но немецкий всегда пользовался популярностью. И даже появление эсперанто, и тот факт, что международным языком признан теперь английский, не отменяет актуальность изучения немецкого.

Это государственный язык Германии, Швейцарии, Австрии и др. стран.

И приехав сюда по работе, на учёбу или в качестве туриста, вы заметите, что на улицах объясниться по-английски, тем более на эсперанто, далеко не всегда получится. Для любого вида общения в странах, где люди говорят на языке Гёте и Шиллера, требуется знание именно немецкого языка.

Поэтому так популярно изучение немецкого языка в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день петербуржцы имеют возможность выбрать центр дополнительного языкового образования по своим предпочтениям: по месту расположения, по методикам, по времени занятий, по интенсивности образовательных программ.

Ассоциация языковых школ проводит курсы немецкого языка для детей и подростков по эффективным современным методикам, которые позволяют учащимся получать глубокие знания по всем категориям языковых компетенций.

Уделяя особое внимание развитию коммуникативных навыков ребят в разговорной практике «методом погружения», преподаватели помогают детям избежать психологических зажимов, мешающих лёгкому общению на чужом языке. При этом ученики Ассоциации языковых школ отлично усваивают грамматику и лексический материал, которые в общении запоминаются значительно быстрее.

Курсы немецкого языка для школьников организованы таким образом, чтобы дети получали глубокие знания предмета во всей его полноте.

На занятиях школьники учатся:

правильно читать по-немецки

понимать устную и письменную речь

аудированию, то есть восприятию разговорного немецкого на слух

активно пользоваться большим объёмом лексики

немецкой грамматике

правильному произношению.

Чем привлекает родителей изучение немецкого языка подростками и младшими школьниками именно в Ассоциации языковых школ?

Ассоциацию школ отличает оптимальное сочетание современных методических разработок для эффективного формирования всех языковых компетенций.

Занятия ведут педагоги высокой квалификации, имеющие успешный опыт обучения детей и подготовки учащихся к международным экзаменам.

Школьники занимаются в небольших группах или индивидуально, что позволяет преподавателям учитывать образовательные особенности и потребности каждого ребёнка.

На занятиях в Ассоциации языковых школ дети в дружелюбной и комфортной атмосфере получают глубокие знания немецкого языка, знакомятся с культурой немецкоязычных стран, получают эффективную и надёжную подготовку к сдаче международных экзаменов по языку.