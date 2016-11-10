Ксения Собчак разделась догола. Как посчитали многие - чтобы еще раз продемонстрировать свое положение. На самом деле, по признанию самой Собчак, ей просто хотелось запечатлеть самые прекрасные моменты интересного положения. - Быть красивой, а не в чмошном виде в спортивном костюме дома, когда Максим говорит: «Ха-ха-ха! Какой ты пингвин. Дай я тебя сфотографирую!». Поэтому известная не только эпатажем, но и своей "затянувшейся" беременностью, Ксения без страха разделась перед камерой. Она...