Для создания максимально комфортных условий иногда требуется сделать перепланировку в помещении. Такие изменения всегда согласовываются в государственных организациях, для чего необходимо подготовить проектную документацию. Безусловно, это сложный и ответственный момент. Именно поэтому мы решили взять интервью у руководителя известной на московском рынке компании Royal Group.

- Добрый день. Многие пользователи сети Интернет ищут информацию, как избежать расходов и не заявлять о перепланировке? Вы можете посоветовать действенный «рецепт», как можно обойти закон?

- Добрый день. Единственным правильным решением будет отказаться от этой идеи. Сегодня Вы переносите проемы, из квартиры делаете салон красоты, а завтра будете все это продавать, чтобы рассчитаться с государством за нарушение действующего законодательства. В нашей стране сложно все, начиная от получения справки, заканчивая подписанием готового проекта, безусловно, на все требуется «мужество», время, терпение и возможность контролировать правомерность действий со стороны госорганов.

- Как можно контролировать госорганы? Это возможно?

- Конечно. Не только возможно, а необходимо. Зная законодательную сторону вопроса, можно избежать дополнительных трат, связанных, например, с получением справок, которые в данном случае никому не нужны. Проблема в том, что инстанции и государственные деятели, так или иначе, связаны между собой. И не везде нашему правительству удалось побороть коррупцию, поэтому можно столкнуться еще и с дополнительными тратами. Знание закона и всех изменений, принятых в последние месяцы, это главное оружие при оформлении каких-либо документов. Тем более, при согласовании перепланировки.

- Сколько по времени займет процесс согласования и реализации проекта в жизнь?

- Однозначно сказать, сколько дней или недель на это уйдет практически невозможно. Мы не знаем, как быстро наш клиент сумеет найти подрядчика, и насколько он профессионально все сделает. Со своей стороны можем гарантировать, что проект и его согласование будут выполнены в оговоренные с заказчиком сроки или раньше.

- Нам часто попадалась информация, что в Вашей компании работы проводятся быстрее, чем у конкурентов. В чем секрет? У Вас свои люди на нужных должностях?

- Нет, своих людей у нас нет. Мы работаем со многими организациями уже не первый год, и имеются определенные условия, которые позволяют нам быстрее решать поставленные задачи. Четкое следование законодательно установленному порядку и выполнение требований контролирующих органов, наличие хорошего опыта и благодаря работе проектному отделу, мы решаем вопросы в сжатые сроки.

- Вам доверяют, что Вы можете посоветовать людям, которые еще сомневаются решиться на перепланировку, или лучше ограничиться обычным ремонтом, чтобы не связываться с госорганами?

- Нельзя отказываться от комфорта. Сейчас созданы идеальные условия на рынке, имеются огромные возможности у профессионалов для того, чтобы изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Если кого-то действительно пугает необходимость оббивать пороги госорганизаций, изучать юридическую часть вопроса по перепланировке, то и не нужно этого делать. Достаточно заказать согласование перепланировки в Royal Group. Мы не привлекаем в процесс заказчика, все задачи решаются командой профессионалов в сжатые сроки с минимальными расходами. Любые сомнения мешают работе, если нужно их развеять – звоните, мы можем сыграть роль психолога!

- Отлично, с таким подходом можно не сомневаться, а просто действовать! Спасибо за оптимизм, благодарим. Что нашли время ответить на наши вопросы.

- Вам спасибо, что пригласили, удачных перепланировок!