Коллектив редакции нашей газеты преимущественно женский. А наш отдел литературного редактирования мало того, что женский, так еще и молодой. Главный редактор никогда не боялся брать на работу молодых девушек, всегда говорил, что он за семью и детей. Поэтому все наши сотрудницы спокойно выходят замуж и отправляются в декретный отпуск. Да и потом, после выхода из декрета, никто слова плохого им не скажет, если приходится частенько уходить на больничный с ребёнком. В общем, идеальное место работы для женщин. Но наш начальник явно не ожидал, что сразу три работницы нашего отдела корректуры практически одновременно соберутся в декрет. Вот он -главный страх начальника! В общем, у нас, как в том анекдоте, пол отдела ходило пузатыми. И рано или поздно встал вопрос о том, кто будет работать вместо без пяти минут декретниц. Работа у нас специфическая, узкоспециальная, поэтому найти замену сразу трём работникам оказалось проблематично. Поиск работников и подбор персонала обычно входят в компетенцию отдела кадров. Но в нашем случае к процессу пришлось подключить почти всех сотрудников, которые искали среди своих знакомых филологов, готовых на два года минимум перейти в нашу газету на постоянную работу. Причём зарплата таких специалистов не слишком высокая, а объём работы большой. А студенток начальство брать не хотело из-за отсутствия опыта. Работники ведь нужны были на время, поэтому не было смысла обучать их всем тонкостям, чтобы потом, обучив всему, распрощаться с ними, когда из декретных отпусков выйдут наши штатные сотрудницы. В связи с этим нужные специалисты никак не находились, и целый месяц отделу пришлось работать в урезанном составе и с двойной силой.

Особенно когда выходили спецномера и читки было ну очень много. В принципе справлялись, начальство решило им доплачивать, чтобы у них был стимул неопределенный срок работать за двоих. Может быть, они согласились бы работать в таком режиме и дальше. Доплачиваемые деньги ведь не лишние. Но все сотрудницы имеют детей, а значит, больничные неизбежны. Вот тогда возникают форс-мажоры. Для этих случаев одна из декретниц предложила выход - обратиться в кадровое агентство, которое может подобрать узкого специалиста. Одного нам в принципе хватило бы для подстраховки. Аутсорсинговая компания подобрала нам компетентного филолога, девочка выходила на работу в случае большой загрузки в отделе либо работала удалённо. Благо, специфика работы это позволяет. Для сотрудницы, которую подобрала аутсорсинговая компания, работа в нашей редакции была не основной, поэтому вопрос зарплаты не стал определяющим. Для нее это было своего рода подработкой, а для нашей редакции - хорошим подспорьем в ее лице. В итоге все довольны: начальство спокойно, ибо работа выполняется, а больших убытков после ухода в декрет сразу трёх сотрудниц нести не пришлось, а оставшиеся сотрудницы отдела работают в нормальном темпе, без лишней нервотрёпки.