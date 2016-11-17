Одежда – самый быстрорастущий сегмент онлайн-торговли в России. Это оборот около 100 млрд рублей и прирост популярности среди пользователей – на треть ежегодно. В чём секрет популярности продаж одежды через интернет? Как же стереотипы о том, что платья, рубашки и джинсы нужно обязательно примерить перед тем, как сделать выбор? Миллионы людей в России попробовали заказывать одежду онлайн и поняли, что это быстро, удобно и безопасно. Во-первых, покупатели голосуют за широкий ассортимент. Знаете ли вы розничный магазин, в котором вы можете приобрести 50 тыс. различных моделей из разных коллекций и от разных брендов? Вряд ли. Допустим, вы хотите купить брюки мужские в интернет магазине. В онлайн-магазине Madina представлено более 350 моделей. Во-вторых, при получении заказа вы можете примерить вещи и понять, подходят они вам или нет. Оплатить придётся только те, что понравились. В-третьих, сервис предлагает бесплатную доставку по России. При этом быстро, на следующий день. В-четвёртых, если товар вам не подошёл, то вы можете вернуть вещь в течение двух недель. В-пятых, интернет – это экономия средств. Хотели купить мужской костюм действительно недорого? Тогда оптимальный выбор – пройтись по каталогу интернет-магазину.

Более 100 различных вариантов, подбор моделей по размеру, бренду, цвету и цене. От самых недорогих (3000 рублей и больше) до шикарных, за 100 тысяч и выше. Кроме того, обращаясь к покупке одежды в интернет-магазине, не забывайте об удобных способах оплаты и регулярных распродажах. Скидки доходят до 70% на некоторые модели. Среди категорий, предлагаемых для мужчин в Madina.ru, – куртки и пуховики, свитера и кофты, рубашки, футболки и поло, шорты и спортивные костюмы, домашняя одежда и носки. И, разумеется, джинсы. Мужские джинсы остаются в моде, и покупатели не найдут в розничных магазинах более широкого выбора моделей. Их в интернет-магазине более 800! Для женщин доступны кофты и блузки, джинсы и брюки, пиджаки, куртки и плащи, платья и спортивные костюмы, футболки и топы, юбки и шорты. Кроме того, в ассортименте предлагаются обувь, бельё и даже карнавальные костюмы. На сайте вы можете прочитать отзывы людей, которые воспользовались сервисом. “Cvet ocheny krutoy!!! Kachestvom ocheny dovolen. Magazin rekomenduyu”, пишет один из пользователей. “Оплатила карточкой со скидкой 5%. Хорошее качество, пришло быстро ))) Забрала на почте в Мурманскую обл. спустя 9 дней”, отмечает другой покупатель. “Как на картинке. С качеством проблем нет )”, добавляет третий.