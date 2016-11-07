Каждый автомобилист хотя бы раз в своей жизни попадал в аварию. В таком случае самый логичный выход, на первый взгляд, – это ремонт. Но если авария более-менее серьёзная, не просто царапина, то ситуация сопряжена со множеством трудностей. Во-первых, вам придётся искать необходимые запчасти, которые из-за курсовых скачков существенно выросли в цене. Во-вторых, вы не сможете обойтись без автосервиса. А мастера выжмут из вас существенную сумму в любом случае. В-третьих, в случае серьёзной аварии вы несколько месяцев будете ходить пешком или ездить на общественном транспорте. А если у вас работа связана с постоянной необходимостью личного автомобиля? Что делать в такой ситуации? Выкуп битых авто в Москве решит проблему. Это как минимум экономия времени. Вы сможете продать свой автомобиль, попавший в аварию, и, добавив сумму, которую собирались потратить на ремонт, купить за несколько дней новый. Как эта система работает? Вы попали в аварию, вам нужно срочно продать автомобиль. Вы можете позвонить по телефону, оценщик приедет на место и произведёт оценку за 15 минут. Минимальные сроки оплаты и подписания документов – полчаса. При этом услуги эвакуатора не будут стоить вам ни копейки. Отправит заявку можно и через интернет. На сайте есть удобная форма. Вы указываете марку и модель вашего автомобиля, желаемую цену, номер телефона и дополнительную информацию. Также загрузите фотографию – доступна оценка битого авто по фото. Также заявку можно оставить через Viber и WhatsApp. Компания “Автокар” предлагает, во-первых, цены выше среднего, во-вторых, переоформление на месте за 10 минут, в-третьих, расчёт наличными или на вашу карту. При этом на месте вы получите сразу две цены. Первая та, которую вам предлагают тут же специалисты компании, вторая ту, в которую вам обойдётся квалифицированный ремонт своего автомобиля после аварии. Если вам нужно время подумать, никаких проблем. Битый автомобиль можно продать ещё дороже! Для этого существует опция аукциона. Консультанты компании дадут необходимые советы, организуют процесс. А все расходы оплачивает покупатель. На сайте в каталоге вы можете увидеть последние оценённые машины с фотографиями и убедиться в эффективности системы выкупа. Компания “Автокар” занимается скупкой битых, аварийных автомобилей, выкупом авто после пожара и возгорания. Приобретаются машины на запчасти, с неисправным двигателем, автоматической и механической коробкой передач. Любой марки и модели, от 1990 до 2016 года выпуска.