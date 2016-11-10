Расширение бизнеса всегда требует от руководителя принимать решение относительно дополнительного набора сотрудников. Можно дать объявление в сети и проводить утомительные тестирования и собеседования, а можно пойти более практичным путем – организовать свою школу по «воспитанию» новых сотрудников. Нельзя забывать, что компания принимает решение о расширении штата, если у нее действительно растут объемы заказов и продаж. Таким образом, зная, что агентство или компания объявила о наборе сотрудников, можно сделать вывод, что это активно развивающаяся и перспективная организация.

Недавно стало известно, что агентство по разработке мобильных приложений объявило о том, что будет проводиться дополнительный набор штата. Компании требуются профессионалы, имеющие опыт работы. Рынок труда – один из сложных и рискованных рынков. Очень сложно найти действительно квалифицированного специалиста на обычной бирже труда. Поэтому руководством агентства DG Mobile было принято решение о создании собственной школы. Стремительный рост заказов и нехватка кадров поспособствовала запуску подобного проекта, который должен в полной мере компенсировать дисбаланс и сделать работу агентства еще более эффективной. Проект "Школа мобильных разработчиков" запущен на базе агентства DG Mobile, здесь же можно и заполнить онлайн-бриф тем, кто желает заказать услуги. Обучение будет проводиться профессионалами, имеющими огромный багаж знаний и многолетний опыт работы в данной области.

Преимущества собственной школы разработчиков

Это позволит исключить риск заключения договора с неквалифицированными специалистами. Одного собеседования недостаточно, чтобы узнать человека, а уж тем более выяснить его сильные и слабые стороны.

Хорошие специалисты давно «разобраны». Даже, если удается найти хорошего разработчика, то у него уже есть собственное видение ситуации, которое не всегда может совпадать с концепцией агентства. Если человек пройдет обучение в школе, то он сумеет узнать основную концепцию, которой придерживается агентство, пройти обучение у профессионалов, на счету которых десятки успешных бизнес-проектов известных компаний и корпораций.

Современная «Школа для мобильных разработчиков» основана с целью, дать специалистам возможность проявить себя. В процессе обучения сотрудниками агентства будут выбираться разработчики, которые наиболее проявили себя. Для уникальных учеников будет предложена возможность остаться работать в команде.

Секреты успеха агентства

Главной отличительной особенностью агентства является разработка эксклюзивных мобильных приложений без использования привычных многим шаблонов, предлагаемых различными сервисами. Здесь осуществляется разработка с нуля, с выбора дизайна и программирования всех функций в соответствии с требованиями заказчика. Команда включает в себя профессионалов, которые уже имеют опыт успешных запусков проектов, проявивших уникальный подход к решению сложных задач.

Большинство клиентов DG Mobile – это известные крупные компании, которые приняли решение использовать все существующие способы продвижения бренда. Мобильные приложения – главный сегодня инструмент, позволяющий обеспечить клиенту максимальный уровень сервиса и привлечь новую аудиторию.

Команда DG Mobile осуществляет не только разработку и оформление приложений, но и гарантирует его продвижение в ТОП маркетов, задействовав «чистые» методы оптимизации и раскрутки. Главная идея – обеспечение высоких результатов в перспективе, а не только сегодня.

Источник: https://www.dg-mobile.ru/