Каждый автомобилист знает, что нет более непредсказуемой вещи, чем дорога. Здесь даже самый осторожный водитель может попасть в неприятность по вине других участников движения или же неисправной машины. Случиться может всякое, при этом нужно всегда надеяться на лучшее, но учитывать возможность разных происшествий. Вдруг нужно будет вызвать эвакуатор даже ночью, а подходящих контактов нет под рукой?

Всегда нужно иметь при себе телефоны различных служб, которые смогут срочно помочь в самых непредвиденных обстоятельствах. Услуга предоставления эвакуатора – востребована в столице и области, поэтому выбрать достойную фирму будет несложно.

Будь всегда готов

В Москве существуют компании, которые осуществляют комплексное обслуживание автомобилей в любых ситуациях. Но наличие эвакуатора нужного типа – это важнейший вопрос. Нужно заблаговременно найти фирму, которая в любое время дня и ночи по приемлемой цене могла бы эвакуировать именно ваш вид транспорта. Для этого стоит уточнить все особенности у менеджера, желательно обсудить местность использования транспорта – наиболее частые маршруты и пути следования. Ведь бывает так, что за городом цены другие или же в некоторые районы эвакуаторы этой компании не высылаются.

Также нужно уточнить наличие дополнительных услуг, которые предлагает фирма. Возможно, понадобится заказать выездной шиномонтаж или погрузка более крупного транспорта. Ведь бывает, что нужно помочь кому-то на дороге. Кроме того, услугами эвакуатора можно пользоваться не только будучи автомобилистом. Можно использовать такой вид техники для некоторых бытовых целей, для транспортировки брошенных машин с территории или расчистки строительной площадки. Почему бы не прибегнуть к помощи одной и той же надежной компании во всех случаях.

Выбор компании

При срочной надобности эвакуировать автомобиль обычно нет возможности не спеша искать варианты и сравнивать цены и условия. Зачастую под рукой даже нет Интернета, чтобы это сделать. Поэтому нужно заранее на всякий случай выбрать компанию, опираясь на следующие критерии:

возможность круглосуточного вызова – стоит уточнить при этом наличие дневных и ночных тарифов;

география обслуживания;

цены на разные услуги;

официальная деятельность.

Очень важным нюансом будет ответственность транспортной компании. Нужно помнить, что при эвакуации фирма должна брать на себя ответственность за автомобиль на период его транспортировки. Его состояние не должно ухудшиться, не говоря уже о сохранности комплектации и личных вещей, находящихся в машине, и самого автомобиля, который недобросовестные мошенники могут просто увезти безвозвратно.

Не стоит надеяться на придорожные знаки с телефонами эвакуаторных служб – чаще всего это непомерно дорогие услуги сомнительного качества, но к ним обращаются в тех ситуациях, когда другого выхода уже нет. Поэтому лучше иметь всегда путь решения такого вопроса и при наступлении неприятностей позвонить в службу, которой вы доверяете. Чем подробнее и точнее будет описание проблемы, тем быстрее фирма окажет помощь и избавит от ожидания.