Первые свидания, страстные объятия, нежность, любовь, быт, дети, движение по карьерной лестнице, устройство домашнего очага. Сколько трудностей, достижений и побед пережито вместе. Конечно, десятилетний юбилей нужно отметить, порадовать любимую половинку и себя.
В этот день приглашают гостей или отправляются в романтическое путешествие, накрывают вкусный стол с игристым вином и явствами, принимают сувениры и поздравления от близких, родственников и коллег. Как можно отметить юбилей?
Свадьба 10 лет — событие значительное. Чтобы его отпраздновать есть масса вариантов.
На юбилей можно отправиться в городской парк, в тур по Европе или Золотому кольцу России, в увлекательное путешествие к долине гейзеров на Камчатке или к милым пандам в китайскую провинцию Сычуань.
Элегантное платье или комплект блуза-юбка, брючный костюм. Виновнице торжества всегда можно подобрать что-нибудь романтичное. А если добавить к образу очаровательную причёску, модный маникюр, тогда можно хоть сейчас в ресторан для празднования юбилея. Мужчине подобрать костюм на торжество несложно. Наряд может быть классическим или стилизованным под рыцарский камзол из Средневековья.
Что использовать в качестве украшений на 10 лет семейной жизни? Среди камней для торжества лучше выбрать сапфир или бриллиант. Цвета драгоценностей: синий и серебристый. Это могут быть серьги и запонки с бриллиантами, сапфировое ожерелье, браслет с изысканным декором.
Свадьба 10 лет — веский повод для встречи с родственниками, близкими друзьями или романтического вечера на двоих. Круг участников выбирают юбиляры. Они же рассылают приглашения.
Лучший способ оставить память о празднике — сделать фотосессию. Хотите получить в итоге действительно красочные и запоминающиеся снимки? Тогда не забудьте пригласить на праздник фотографа.
Счастливой паре можно преподнести массу нужных и полезных вещей:
Некоторые юбиляры будут не прочь принять в подарок пожертвование на благотворительность или просто деньги в конверте. Можно преподнести подарок-хобби. Выбор зависит от увлечений юбиляров — прыжки с парашютом, билеты на горнолыжный курорт, удочки и т. д. Выбор презентов ограничен только вашим бюджетом и предпочтениями пары.
По матераиалам: http://topkin.ru/voprosy/kakaya-svadba-10-let/