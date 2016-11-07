Первые свидания, страстные объятия, нежность, любовь, быт, дети, движение по карьерной лестнице, устройство домашнего очага. Сколько трудностей, достижений и побед пережито вместе. Конечно, десятилетний юбилей нужно отметить, порадовать любимую половинку и себя.

Свадьбе 10 лет: как встретить?

В этот день приглашают гостей или отправляются в романтическое путешествие, накрывают вкусный стол с игристым вином и явствами, принимают сувениры и поздравления от близких, родственников и коллег. Как можно отметить юбилей?

Где провести время?

Свадьба 10 лет — событие значительное. Чтобы его отпраздновать есть масса вариантов.

Столик в ресторане на набережной, кафе или бар возле дома, свадебный номер загородного отеля с интересной программой, квестами.

Домик в аренду на свежем воздухе в курортной зоне Горного-Алтая или в «русской Швейцарии» — городе Белокурихе.

Апартаменты заграницей в Италии, на Мальдивах, в Бразилии или Венеции.

На юбилей можно отправиться в городской парк, в тур по Европе или Золотому кольцу России, в увлекательное путешествие к долине гейзеров на Камчатке или к милым пандам в китайскую провинцию Сычуань.

Что одеть на 10 лет совместной жизни?

Элегантное платье или комплект блуза-юбка, брючный костюм. Виновнице торжества всегда можно подобрать что-нибудь романтичное. А если добавить к образу очаровательную причёску, модный маникюр, тогда можно хоть сейчас в ресторан для празднования юбилея. Мужчине подобрать костюм на торжество несложно. Наряд может быть классическим или стилизованным под рыцарский камзол из Средневековья.

Что использовать в качестве украшений на 10 лет семейной жизни? Среди камней для торжества лучше выбрать сапфир или бриллиант. Цвета драгоценностей: синий и серебристый. Это могут быть серьги и запонки с бриллиантами, сапфировое ожерелье, браслет с изысканным декором.

Кого пригласить на праздник?

Свадьба 10 лет — веский повод для встречи с родственниками, близкими друзьями или романтического вечера на двоих. Круг участников выбирают юбиляры. Они же рассылают приглашения.

Лучший способ оставить память о празднике — сделать фотосессию. Хотите получить в итоге действительно красочные и запоминающиеся снимки? Тогда не забудьте пригласить на праздник фотографа.

Что подарить юбилярам?

Счастливой паре можно преподнести массу нужных и полезных вещей:

хорошие часы TAG Heuer, Rolex, Omega;

элитная посуда Skeppshult, GreenPan, Dunoon;

бытовая техника Bosch,Sharp, AEG, Philips;

планшет и другие гаджеты Apple, Sony, Samsung;

билеты в театр или в романтический тур;

диск со старыми песнями времён свадьбы;

букет с поздравлением на открытке.

Некоторые юбиляры будут не прочь принять в подарок пожертвование на благотворительность или просто деньги в конверте. Можно преподнести подарок-хобби. Выбор зависит от увлечений юбиляров — прыжки с парашютом, билеты на горнолыжный курорт, удочки и т. д. Выбор презентов ограничен только вашим бюджетом и предпочтениями пары.

По матераиалам: http://topkin.ru/voprosy/kakaya-svadba-10-let/