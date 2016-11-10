Sachet. Кожаные аксессуары для тех, кто не хочет разочарований!

Россия всегда славилась своими мастерами, которые и сегодня продолжают нас радовать своими творениями и шедеврами. Время, когда на прилавках наших магазинов все было буквально завалено дешевыми товарами из Китая, постепенно сменяется временем процветания отечественных производителей, и магазин Sachet тому яркий пример! Здесь покупатели найдут всегда оригинальные и качественные кожаные аксессуары - портфели, сумки и рюкзаки.

Ассортимент и цены

Изысканным и требовательным модницам компания Sachet предлагает вместительные и оригинальные кожаные рюкзаки различных оттенков и форм, украшенные качественной фурнитурой. Искусная дизайнерская работа позволила создать модели, которые идеально подходят к повседневному и праздничному стилю, а также позволяют брать их с собой в долгую поездку или пешую прогулку.

Вместительные женские кожаные рюкзаки и сумки отличаются оригинальными формами, неповторимым стилем и непревзойденным качеством. Работая над каждой моделью, дизайнеры учитывают тенденции моды и пожелания клиентов. Вы сможете приобрести женские кожаные сумки с аппликацией или тиснением, выполненные в единичном экземпляре, что позволит вам подчеркнуть ваш вкус и индивидуальность.

Приобретая мужскую сумку или кожаный портфель, вы получаете качественное изделие, которое прослужит вам много лет. Зная требовательность и предвзятость большинства мужчин к выбору сумки, дизайнеры учли всевозможные пожелания и воплотили их в жизнь. Изделия компании Sachet отличаются комфортными формами, функциональностью и высоким качеством.

При производстве используется прочная и мягкая, лакированная и поджированная кожа, а также кожа с необычными тиснениями и расцветкой. Вся продукция соответствует международным и отечественным стандартам.

Мы уважаем мнение и выбор наших клиентов, поэтому предлагаем огромный ассортимент современных и качественных товаров по доступным ценам. В случае необходимости по желанию заказчика могут быть выполненные дополнительные работы – такие как нанесение фирменного логотипа, изменение габаритов модели и смена фурнитуры и т.д.

Технологический прогресс

Производство любого изделия начинается с работы дизайнера, который продумывает не только форму и модель, но и разрабатывает всевозможные украшения и дополнения к аксессуарам.

Используя современное оборудование, мы максимально увеличили количество заготовок и сократили количество обрезков. Автоматическое управление каждым процессом позволяет создавать качественные и долговечные кожаные изделия, которые будут радовать наших покупателей и дарить им тепло.

Отличительной чертой нашего производства является использование разнообразных материалов и расцветок, которые объединяет одно – высокое качество. Продукция компании Sachet ничем не уступает импортным аналогам и проходит контроль качества на каждом этапе создания.

Ожидание и реальность

Приобрести действительно качественную и достойную сумку, которая не потеряет своего внешнего вида и будет служить долго, непросто. Сколько раз каждый из нас сталкивался с недобросовестными производителями и продавцами, обещавшими нам золотые горы и клявшимися высоким качеством, а на деле через несколько месяцев мы обнаруживали разъехавшиеся швы и поплывшую форму! Совершая покупку в интернет-магазине - Sachet.spb.ru вы станете обладателем идеального аксессуара, который не будет твердеть, деформироваться и расползаться по швам. Все изделия компании Sachet приятны на ощупь и функциональны, вы не столкнетесь с проблемой сырости в сумке, наличия неприятного запаха или порванной прокладки.

Преимуществом интернет-магазина является возможность осуществить покупку, не выходя из дома. Вас ждет бесплатная доставка при заказе от 8000 рублей и гарантия высокого качества! Компания Sachet предлагает своим клиентам эксклюзивные модели изделий ручной работы опытных мастеров и аксессуары, выполненные промышленным образом, что позволит выбрать именно ту модель, которая будет гармонично сочетаться с общим стилем.

По мнению психологов, деятельные и активные люди предпочитают сумки большого размера, деловые отдадут предпочтение лаконичным сумкам и портфелям со строгими геометрическими формами, а романтическим натурам подойдут изящные сумочки небольших размеров. Что касается выбора мужских аксессуаров, то здесь чаще всего значительную роль играет функциональность и вместительность, ведь современные мужчины в течение дня вынуждены иметь при себе множество бумаг, записную книжку, органайзер, планшет, ноутбук или нетбук, и это не считая стандартно джентельменского набора – зонтика, визитницы, ключницы и смартфона.