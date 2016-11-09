Южный административный округ, в котором возводится масштабный жилой комплекс «Царицыно», кардинально меняет свой облик. На месте промышленной зоны в ЮАО появится плавучий бассейн, на месте свалки – Диснейленд.

Ослепительные перспективы ЮАО

ЖК «Царицыно» строят на участке в 43 га в Восточном Бирюлёво. Масштабный проект стал одним из самых привлекательных для москвичей, а ведь совсем недавно район считался отсталым спальным округом с промышленным уклоном.

Исторически сложилось, что юг Москвы был промышленным сектором столицы, застроенный промзонами и домами для рабочих. В конце 1990-х он превратился в унылый спальный район. Но новое время диктует свои правила. Сегодня Южный административный округ ̶ самый активно реконструирующийся и застраивающийся.

В советском прошлом в микрорайоне об экологической ситуации даже не заговаривали. О какой чистоте воздуха и земли могла идти речь, если здесь выполняли и перевыполняли планы предприятия-гиганты: завод АЭК «Динамо», выпускавший электродвигатели для любой техники, от трамваев до морских судов, камвольно-прядильная фабрика объединения «Октябрь», Бирюлевский мясокомбинат и многие-многие другие. Венчало этот промышленный «рай», работающее на все мощности одно из самых грязных столичных производств - машиностроительный завод ЗИЛ. Сегодня грандиозные производства стали строчкой в истории города: 8 из 13 промышленных зон ЮАО выводятся или уже выведены за городскую черту, а бОльшая часть территории «экологического зла» ̶ ЗИЛа ̶ превращается в офисные здания и спортивно-развлекательный квартал.

На месте ЗИЛа реализуют, пожалуй, один из самых необычных и интересных среди проектов реновации промзон – плавучий бассейн на Москва-реке. Концепция уже одобрена градостроителями и инвесторы принялись за дело. Также на месте машиностроительного гиганта появляются спортивные центры, парковочный комплекс с офисами и апартаментами, новостройки с социальной инфраструктурой, модные рестораны, пешеходные бульвары, концертный зал, театр, торговые центры. Глобальные метаморфозы затронут соседствующую с ЗИЛом Нагатинскую пойму. Вместо свалки здесь будет зелёная рекреационная зона, а в 2018 году откроются московский Диснейленд — парк развлечений «Остров мечты», парк «Союзмультфильма», ландшафтный парк, концертный зал и много магазинов игрушек.

Там, где ссыпалось зерно, растут дома

Жилой комплекс «Царицыно», который стал украшением Восточного Бирюлёва, тоже родился на месте промышленной зоны. В 1930-е годы здесь основали крупнейший завод по переработке и хранению стратегических запасов зерна и муки. На элеваторах завода могло одновременно храниться 180 тысяч тонн зерна, а два мукомольных завода имели мощности для переработки 1 тысячи тонн зерна в сутки. В 2007 году предприятие закрыли, на его месте началось строительство жилого комплекса ̶ 26 домов и 9 инфраструктурных объектов. С предшественником ̶ мукомольным заводом ̶ новостройкам повезло. Предприятие не нанесло почвам, воде, растительности никакого вреда и москвичи покупают здесь квартиры, не опасаясь за своё здоровье. Более того, если верить информации с сайта застройщика и форума, недвижимость в ЖК «Царицыно» расхватывают как горячие пирожки - достроенные квартиры и коммерческие площади микрорайона уже распроданы, реализуются только квадратные метры в строящихся корпусах.

Сегодня на месте мукомольного завода возводятся:

26 многоэтажных домов;

2 детских сада, каждый на 95 человек (оба учреждения действуют, переданы в муниципальное управление);

планируется школа на 825 учеников;

школьно-дошкольное учреждение на 140 человек;

запланирован большой инновационный медицинский центр с собственными поликлиникой, стационаром и бассейном;

2 торгово-развлекательных центра.

Проект интересен с архитектурной точки зрения. Этажность домов варьируется от шести до восемнадцати этажей. Это не просто дизайнерский изыск, такая застройка нужна для того, чтобы во дворы попадало солнце. Сами дворы облагораживаются широкими аллеями, детскими и спортивными площадками. Насколько удалось архитекторам и дизайнерам «оживить» бывшую промышленную зону уже можно увидеть на примере достроенной части микрорайона. Часть комплекса полностью благоустроена. 3500 семей въехали в свои квартиры. Думается, что новый район производит на жителей благоприятное впечатление. Это не унылая серая застройка, свойственная московским «спальникам», а район с историей и неплохими эстетическими заявками. Экстерьеры корпусов микрорайона добавляют ярких красок в московский пейзаж. Парк, конечно, привносит свою неповторимую прелесть всей местности – исторические дворец, оранжереи, пруды с павильонами и новый фонтан со светомузыкальным сопровождением – приятное дополнение к современным торговым центрам и другим благам цивилизации, появившемся на месте промышленных зон.

Единственное важное удобство, которое еще не дошло в этот район – метрополитен. Хотя, до ближайшей станции можно спокойно дойти за 20 минут, прогуливаясь через парк. Но многие предпочитают пользоваться наземным транспортом, который довольно широко представлен. Кроме 15-ти автобусных маршрутов и 2-х троллейбусных линий, есть железнодорожная станция - Бирюлёво-Пассажирская, с которой за полчаса попадаешь на Павелецкий вокзал.

«Вредные соседи» снижают цены на недвижимость

Реорганизация заброшенных промышленных зон в столице кажется одним из самых лучших решений в градостроительстве последних лет. По действующему генплану развития Москвы реорганизация затронет 4,3 тысячи гектаров производственных земель. Таким образом решается сразу несколько проблем – экологическая, проблема нехватки жилой недвижимости, проблема создания новых рабочих мест и инвестиционная, ведь промзоны перестраивают в основном за счет привлечения коммерческих денег, а не бюджетных. В старые окраины Москвы вдыхается новая бурлящая жизнь.

Неверное, к сожалению москвичей, не все предприятия вынесены за город. В том же соседнем к жилому комплексу «Царицыно» Западном Бирюлёво на сегодняшний день работают: Мусоросжигательный завод № 3 (он реконструирован австрийской фирмой EVN AG и по отчетам экологов не наносит вреда среде); ТЭЦ-26, бетонный завод LIEBHERR, завод по производству игрушек «Огонек». Но именно эти оставшиеся «вредители» пока держат цены на новостройки на уровне Подмосковья. Не стоит сомневаться, что, когда ослепительные перспективы района превратятся в реализованные проекты, цены на квартиры на месте бывших промзон взлетят.