Швейцарские часы остаются символом статуса и качества на часовом рынке. Носить часы, произведённые в этой стране, по-прежнему престижно. На рынке много разнообразных часовых марок из разных стран планеты, но именно швейцарские часы максимально соответствуют всем требованиям, которые предъявляются к этому аксессуару. Часовой дом Романовых занимается продажей и покупкой швейцарских часов, предоставляет услуги ломбарда. Если вас интересуют новые и подержанные часы, то вы можете легко обратиться к каталогу на сайте компании. В нём доступно несколько сотен предложений. Отдельно можно ограничить поиск по цене, выбрав все предлагаемые модели до 1000 долларов, и посмотреть всё, что предлагается на распродаже. В каталоге доступны десятки престижных марок, включая Rolex, Zenith, Van Der Bauwede, Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Romain Jerome, Roger Dubuis, Richard Mille, Pierre Kunz, Piaget, Patek Philippe, Parmigiani Fleurier, Panerai, Omega и другие. Если у вас есть швейцарские часы, с которыми вы хотите расстаться, компания работает в режиме ломбарда и занимается скупкой часов, доступен срочный выкуп. Специалисты оценят ваши часы и предложит хорошую цену, либо может предложит взаимозачёт. Вы сможете продать ваши часы, а полученные деньги вложить в покупку новых. При этом оценить стоимость вашей модели могут дистанционно. Таким же образом можно заключить и договор в случае, если вас всё устроит. Преимущества Часового дома Романовых – в круглосуточной доступности (никаких перерывов и срочная связь в популярных мессенджерах – WhatsApp и Viber), подтверждённой надёжности и неограниченных возможностях. Компания является официальным авторизованным дилером известной мировой биржи Chrono24, все сделки по скупке и продаже швейцарских часов оформляются официально и документально, а для продажи часов вам не придётся приезжать в Москву. У компании – 13-летний опыт работы на рынке и отличная репутация. Это известный ломбард швейцарских часов в Москве. Также Часовой дом Романовых предоставляет услуги по ремонту часов любой сложности – от устранения небольших недостатков до решение серьёзных проблем элитных хронометров. Стоимость ремонта прозрачна. Основные услуги перечислены на сайте. Вы можете самостоятельно определить, во сколько примерно обойдётся ремонт. Для этого на сайте определите, к какой категории и типу относятся ваши часы, и проверить возможные наценки. На любой ремонт, проведённый в Часовом доме Романовых, клиенты получают гарантию сроком на один год.