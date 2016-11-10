Продвижение сайтов - стратегия линкбилдинга

Прежде, чем мы начнем рассказывать о процессе, хочу уточнить, что наша команда специалистов предоставляет продвижение сайтов в Праге начиная с 2009 года и за это время, мы не встретились с проектом, который в течение 6 месяцев "не вышел в ТОП 10 Google".

Стратегия линкбилдинга – это долгосрочный план действий, при помощи которых мы пытаемся добиться увеличения числа соответствующих посетителей, переходящих на сайт из естественных результатов поиска. Благодаря линкбилдингу (т.е. построению обратных ссылок на веб-сайт) увеличивается рейтинг сайта в поисковых системах, в результате чего можно ожидать увеличения трафика из этого источника. Подобного эффекта можно достичь для увеличения трафика через соответствующие рефералы веб-сайта (дискуссии, блоги и т.д.).

Стратегия линкбилдинга предполагается для каждого веб-сайта с учетом того, чтобы сайт использовался наиболее эффективным способом. Почему именно стратегия? Потому так же, как и процесс постройки здания без плана, процесс выстраивания ссылок без стратегии, неэффективен и опасен в приницпе. Стратегичеcкое планирование расценивается как ключ к успеху как в частном, так и на государственном уровне, и линкбилдинг не является исключением. Для достижения хороших позиций в поисковых системах, мы у нас есть план, которого мы придерживаемся. Этим планом является стратегия линкбилдинга. Посмотрим на этот вопрос подробнее.

Что включает в себя стратегия линкбилдинга?

Основными составляющими стратегии качественного линкбилдинга является следующее:

Анализ ключевых слов

Данный анализ – отправная точка, с которой все начинается. Выберите соответствующие ключевые слова в соответствии с целевой аудиторией Вашего сайта, специальностью и спецификой Вами занимаемой ниши, примите во внимание и конкуренцию, которая является не менее важной составляющей для последующего формирования самой стратегии линкбилдинга.

Анализ текущего положения

Для этого анализа необходимо выяснить, какова имеющаяся ссылочная масса, сколько ссылок приводит на ваш сайт, по каким именно ссылкам переходит большинство посетителей, а также многие другие показатели. Этот анализ содержит важную вводную информацию, которая используется для создания стратегии линкбилдинга.

Выбор подходящих методов

Предложение наиболее подходящих методов для получения обратных ссылок. На основании всей имеющейся информации, мы получаем наиболее подходящие краткосрочные и долгосрочные стратегии линкбилдинга, включая нагялдные примеры. Предложение должно включать в себя рекомендации, касающиеся корректировки под Ваш сайт, который является более привлекательным для ведущих на него ссылок.

Линкбилдинг от MEDIAUNIT.cz

Хорошая позиция вебсайта в поисковых системах и более насыщенная сеть обратных ссылок означает большую заметность Вашей страницы и потенциал для возрастания посещаемости сайта а также увеличение продаж. Только наиболее видимые и частопосещаемые интернет-страницы могут выиграть у конкуренции, и если вы хотите превзойти конкурентов в поисковых системах, Вам качественный линкбилдинг необходим. Специалисты компании MEDIAUNIT.cz точно знают, какой именно метод построения ссылок отвечает потребностям Вашего веб-сайта. Воспользуйтесь бесплатной консультацией и начните эффективное продвижение Вашего сайта уже сегодня!