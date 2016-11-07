Говядина и оленина являются мясом травоядных животных, отличаются своими высокими вкусовыми и потребительскими качествами. Некоторые любители мясных блюд считают, что эти оба вида мяса практически идентичны, а потому незачем платить больше. На самом деле, оленина и говядина существенно отличаются друг от друга не только по вкусу и способам приготовления, но и по составу микроэлементов и других веществ. Рассмотрим подробнее эти два вида мяса.

Свойства оленины

Оленина — невероятно вкусное и полезное мясо, которое считается диетическим продуктом. Благодаря низкому содержанию жира она отлично усваивается. Из оленины производится большое количество всевозможной продукции: колбасы, мясные деликатесы, консервы и т.д. Вместе с тем, настоящие ценители предпочитают приобретать именно свежее мясо, из которого можно приготовить блюда, отличающиеся неповторимым вкусом и ароматом.

Оленину предпочитают не только гурманы. Употребление ее в пищу является отличной профилактикой простудных заболеваний, усиливает иммунитет, оптимизирует пищеварение и обменные процессы. Благодаря высокому содержанию железа, оленина способствует активизации кроветворной функции организма, повышает гемоглобин и качество крови.

Уникальный состав данного мяса объясняется специфичной диетой оленей. Эти животные употребляют в пищу преимущественно ягель, который характеризуется уникальными лечеными свойствами. Это растение заслуженно рассматривается в качестве природного антибиотика. Подобная диета способствует тому, что оленина широко применяется не только в кулинарии, но и косметологии и медицине. Источник http://pervie.ru/catalog/olenina

В оленине практически отсутствует холестерин и жиры, наносящие вред организму. Наличие большого витамина В1 стимулирует мозговую деятельность, работу желудочно-кишечного тракта, снижает канцерогенное и токсическое влияние на организм различных веществ, в том числе табака и алкоголя. Оленина полезна для кожи, препятствует преждевременному ее старению и высыханию.

Особенности оленины

Мясо северного оленя составляет основную часть рациона питания северных народов. Это вполне обоснованно, ведь сложно найти столь же богатую полезными микроэлементами и витаминами пищу, которая, к тому же, обладает ярко выраженными целебными свойствами.

Существует несколько основных пород северных оленей:

Ненецкая. Вес взрослого самца достигает 140 кг, самки – до 100 кг. Этих оленей наибольшее количество среди всех мясных пород. Отличаются выносливостью и используются для упряжек.

Чукотская. Несмотря на невысокий рост, эта порода оленей очень быстро набирает вес, может выдерживать суровые морозы и длительное отсутствие корма.

Эвенкийский – одна из самых древних пород. Отличается крупными размерами и часто используется для перевозки больших и тяжелых грузов. В настоящее время численность поголовья этих оленей сокращается. Встречаются на о. Сахалин.

Эвенский – небольшие олени (масса взрослого самца до 65 кг). Обитают на Камчатке и в Магаданской области.

Внешний вид оленины

Благодаря высокому содержанию железа, мясо оленей имеет ярко выраженный красный цвет. Запах у него специфический, структура жестковатая, а потому перед приготовлением требуется вымачивание и маринование.

Говядина

Мясо домашних коров также является диетическим и содержит в себе множество полезных веществ и микроэлементов. Но поскольку рационы питания существенно различаются, то говядина не обладает иммуномодулирующим действием, в нем меньше белка и больше жировых отложений. В связи с этим, говядина более калорийна, чем оленина. Запах у этого мяса совершенно другой.

Различия по внешнему виду

Структура говядины более нежная. Это мясо практически не нужно первично мариновать или вымачивать. Вместе с тем, мягкостью и нежностью отличается только молодая оленина.

Оленина имеет однородную структуру, в то время как говядина отличается наличием множества прожилок, а также белого или светло-желтого жира.

Оленина — сочное мясо, в то время как говядина отличается некоторой рыхлостью структуры;

Таким образом, и оленина, и говядина являются весьма ценными продуктами, способными значительно разнообразить меню истинного гурмана, сохранить здоровье и молодость организма на долгие годы!