Современные гостиничные комплексы требуют внедрения гибких и мощных автоматизированных систем контроля и управления для быстрой и слаженной работы всех подразделений. Основные звенья интегрированной системы управления гостиницей состоят из:



дистанционного контроля и управления номерного фонда;

системы электронного бронирования и заказа дополнительных опций;

фиксации прибытия, заселения / выселения гостей;

контроль над деятельностью обслуживающего пресонала;

учета своевременного расчета с гостями и контрагентами;

системы хранения данных о гостях;

системы финансовой отчетности всей гостиницы;

интеграция с системами электронных замков;

интеграция с фискальными аппаратами.

Система электронного управления гостиницей способна к конфигурированию и дает возможность внедрения новых опций или отключения ненужных. Введение автоматизации работы отеля позволяет свести к минимуму количество персонала, осуществляющего функции учета и контроля. Тем самым исключаются ошибки и недосмотры с их стороны, которые тормозят всю работы гостиничного комплекса.





Уже многие системы управления отелями используют облачную систему управления FRONTDESK 24. Плюс такой системы в том, что она не требует затрат на сервер и администрирование, а данные будут надежно и бесперебойно храниться в виртуальном пространстве. Еще один существенный плюс системы: возможность доступа к системе из любой точки мира по защищенному соединению, она работает на любом устройстве, где есть интернет. Например, хозяин отеля может из другой страны контролировать работу своего отеля. Этой функцией пользуются владельцы сетевых отелей.

Воспользовавшись интегрированной системой автоматизации работы отеля, каждый пользователь получит:





Полную автоматизацию работы отеля, гостиницы или сети отелей.

Возможность управления номерами, тарифами, базой клиентов, reseption и отчетностью из одного места с доступом из других мест. Весь номерной фонд представлен в виде наглядного шахматного изображения с цветовыми обозначениями. Система дает возможность контролировать выданные квоты туроператорам для ведения статистики.

из одного места с доступом из других мест. Весь номерной фонд представлен в виде наглядного шахматного изображения с цветовыми обозначениями. Система дает возможность контролировать выданные квоты туроператорам для ведения статистики. Не нужно устанавливать реальный сервер и содержать штат системных администраторов для его обслуживания. А также не нужно оборудовать специализированное помещение для сервера.

Система работает абсолютно на всех устройствах.

Chanel Manager, взаимодействие с основными интернет площадками по продаже гостиничных услуг, например интеграция с booking.com.

Система интегрирована с 1С . Таким образом, можно быстро и достоверно выгружать отчетность и рассчитывать начисления. Программа позволяет быстро формировать стоимость номерного фонда, учитывать скидки для отдельных клиентов или продавать часть номера, например, для хостелов.

. Таким образом, можно быстро и достоверно выгружать отчетность и рассчитывать начисления. Программа позволяет быстро формировать стоимость номерного фонда, учитывать скидки для отдельных клиентов или продавать часть номера, например, для хостелов. Низкая стоимость владения . Система FRONTDESK 24 – одна из самых недорогих в мире.

. Система FRONTDESK 24 – одна из самых недорогих в мире. 14 дней бесплатного пользования. Тестовый период предоставляется каждому потенциальному покупателю системы, не зависимо от того, приобретет он ее в дальнейшем или же нет.

Нашими сервисами уже пользуются 251 гостиниц в России и СНГ. Система автоматизации FRONTDESK 24 позволяет использовать ее на объектах любой загруженности, с любым количеством обслуживающего персонала и номерного фонда. Высокая мощность системы позволяет быстро и качественно обрабатывать информацию и хранить ее в виртуальном защищенном пространстве. Заказать систему можно на сайте производителя. Рассчитать цену системы можно воспользовавшись online калькулятором стоимости.