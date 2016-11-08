Современные гостиничные комплексы требуют внедрения гибких и мощных автоматизированных систем контроля и управления для быстрой и слаженной работы всех подразделений. Основные звенья интегрированной системы управления гостиницей состоят из:
Система электронного управления гостиницей способна к конфигурированию и дает возможность внедрения новых опций или отключения ненужных. Введение автоматизации работы отеля позволяет свести к минимуму количество персонала, осуществляющего функции учета и контроля. Тем самым исключаются ошибки и недосмотры с их стороны, которые тормозят всю работы гостиничного комплекса.
Уже многие системы управления отелями используют облачную систему управления FRONTDESK 24. Плюс такой системы в том, что она не требует затрат на сервер и администрирование, а данные будут надежно и бесперебойно храниться в виртуальном пространстве. Еще один существенный плюс системы: возможность доступа к системе из любой точки мира по защищенному соединению, она работает на любом устройстве, где есть интернет. Например, хозяин отеля может из другой страны контролировать работу своего отеля. Этой функцией пользуются владельцы сетевых отелей.
Воспользовавшись интегрированной системой автоматизации работы отеля, каждый пользователь получит:
Нашими сервисами уже пользуются 251 гостиниц в России и СНГ. Система автоматизации FRONTDESK 24 позволяет использовать ее на объектах любой загруженности, с любым количеством обслуживающего персонала и номерного фонда. Высокая мощность системы позволяет быстро и качественно обрабатывать информацию и хранить ее в виртуальном защищенном пространстве. Заказать систему можно на сайте производителя. Рассчитать цену системы можно воспользовавшись online калькулятором стоимости.