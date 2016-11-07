В 2016 году Инвестиционная Группа «Норд Капитал» подтвердила свой рейтинг надёжности на уровне АА-. Рейтинг АА- (очень высокая надёжность, третий уровень) впервые присвоен компании в 2012 году. При присвоении оценки учитывается весь доступный объём официальных и неофициальных данных о компании: финансовая отчётность, организационная структура, результаты работы, имидж и др.

ООО «Норд Капитал» основано в 2003 году Яковом Шляпочником, бывшим президентом агропромышленного холдинга «Русагрокапитал». Компания занималась предоставлением услуг для UHNWI, клиентов с капиталом от $25 млн: брокерское и депозитарное обслуживание, создание структурированных продуктов с разным соотношением риска и защиты капитала, хеджирование инвестиционных портфелей и др.

После кризиса 2008 года доходность продуктов buy&hold снизилась. Яков Шляпочник принял решение найти новый способ инвестирования, соответствующий изменившим условиям, способный приносить доход на растущем и падающем рынке. Так ООО «Норд Капитал» стала первой компанией в России, использующей количественные методы инвестирования. Яков Шляпочник применил опыт западных коллег: в США данный способ управления капиталом существует с 1970-х годов и носит название quantitative investing.

Количественные методы инвестирования основаны на математическом описывании фондового рынка и подсчёте вероятности роста и падения актива. В 2016 году «Норд Капитал» остаётся единственной компанией, развивающей quantitative investing в России. Национальное Рейтинговое Агентство отмечает существенный прирост прибыли компании и увеличивающееся число клиентов. Прогноз рейтинга позитивный.

Среди факторов, повлиявших на присвоение очень высокого рейтинга, принадлежность ООО «Норд Капитал» к международной группе, уникальная семиуровневая система риск-менеджмента, многолетний опыт на фондовом рынке, растущий уровень дохода алгоритмических стратегий компании.

Изменения в законодательстве в 2016 также положительно повлияли на деятельности компании. С июля разрешено торговать иностранными фьючерсами в рамках доверительного управления. Это позволило «Норд Капитал» предложить клиентам новую алгоритмическую стратегию доверительного управления - NC3816. Её инструменты - 52 фьючерсных контракта, обращающиеся на 15 мировых торговых площадках, ликвидные и максимально диверсифицированные.

Дальнейшее увеличение числа клиентов и оборотов компании позволит ООО «Норд Капитал» увеличить рейтинг надёжности по национальной шкале.