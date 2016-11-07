По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в России пошла на спад волна кредитов (займов) с признаками мошенничества. Между тем, статистика Центробанка говорит о неуклонном росте числа жалоб на МФО, в том числе, и в связи с мошенническими действиями третьих лиц. Как могут сосуществовать две, казалось бы, разнонаправленные тенденции? И какие правильные выводы стоит сделать из этой ситуации?

Мошенники не спешат разочаровываться?

Взяв за критерий отсутствие первого платежа после заключения договора, НБКИ подсчитало, что во II квартале 2016 года число таких случаев снизилось сразу на 53,5% — до 124,3 тыс. по сравнению с 267 тыс. в I квартале. О доле «подложных» микрозаймов в общем показателе не сообщается. Однако, в силу большей доступности займов по сравнению с банковскими кредитами, традиционно считается, что мошенники предпочитают «работать» именно с ними.

Означает ли приведенная статистика, что граждане теряют охоту к нечестной наживе за счет микрофинансовых организаций (МФО)? Вывод не столь очевиден. Согласно статистике Центробанка, начиная с III квартала 2015 года количество жалоб в адрес регулятора на деятельность МФО растет (1,5; 2,1; 2,4 и 2,7 тыс. за II квартал текущего года соответственно). Пусть основная их масса и не связана с мошенничеством, данная тематика (как правило, оформление займов на третье лицо), как отмечает портал Bankir.ru, все же остается весьма распространенной. Логично предположить, что с учетом общего роста числа жалоб увеличилось и число таких случаев. Разобраться, в какую сторону все же направлена тенденция, и почему, поможет последовательный анализ обоих статистических векторов.

Статистика падает

Все последние годы мошенничество клиентов являлось одной из наиболее болезненных проблем в работе МФО. В 2014 году, например, руководитель бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин оценивал суммарную долю мошеннических микрозаймов в стране в 10%. В начале 2015 года более локальный, но не менее показательный тревожный сигнал поступил из Объединенного Кредитного бюро: число заявок с недостоверными данными резко возросло, достигнув отметки 2,74% от общего количества в феврале. Наконец, все антирекорды побила и приведенная выше статистика НБКИ за I квартал текущего года.

Нарастающей волне имелись объективные объяснения. Число МФО, как и совокупный объем выдаваемых микрозаймов в стране, стабильно росло. Неудивительно, что на этом фоне — особенно с учетом ужесточающейся кредитной политики банков и погони новых игроков за клиентами — ростом рынка не замедлили воспользоваться и мошенники.

Зафиксированный НБКИ спад негативной тенденции во II квартале 2016 года показателен, особенно с учетом продолжающегося рыночного роста. Если до этого многоплановая эффективная оценка заемщика (скоринг) была прерогативой относительно небольшого количества МФО, претендующих на лидерские позиции, сегодня она становится аксиомой микрофинансовой деятельности. Способствовало повсеместному внедрению и совершенствованию скоринговых алгоритмов и мартовское законодательное ограничение потолка процентов, начисляемых по микрозаймам: финансовая «подушка безопасности» у МФО существенно уменьшилась. Работа в новых условиях по силам оказалась не всем: во II квартале реестр ЦБ сократился на 292 МФО.

Наконец, безусловно, свою положительную роль играет и опыт, накапливаемый службами безопасности МФО: новые мошеннические схемы редки, а имеющиеся заблаговременно распознаются.

Статистика растет

Как ни парадоксально, но упомянутый рост жалоб заемщиков (в том числе, и на мошеннические действия), скорее всего, продолжится. Но приравнивать эту тенденцию к увеличению количества самих мошенничеств не стоит. Растет число выдаваемых займов — растут и обращения. Тем более, канал обратной связи, налаженный регулятором, приобретает все большую популярность у населения, а в ближайшее время и вовсе ожидается запуск специального «жалобного» приложения на МФО для смартфонов.

В целом же можно с уверенностью прогнозировать дальнейший спад мошеннической деятельности при оформлении микрозаймов. Определяющими факторами в развитии такого сценария являются совершенствование скоринговых (а также идентификационных) механизмов МФО и продолжающаяся консолидация рынка: игроки, не способные соответствовать новым реалиям микрофинансового бизнеса, вынуждены покидать его массово.

Аналитический центр сервиса «Робот Займер»

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