Что объединяет оперу и кинематограф? Музыка и искусство. В опере важна подача и вокал. В жанре кино нередко музыкальные мелодии и песни выполняют роль мощного художественного средства, становясь хитами и продолжая свою жизнь вне экрана. Концерт классической музыки «Opera & Cinema», прошедший 05 ноября 2016 в Доме Музыки, соединил в одной программе шлягеры из всемирно известных фильмов и популярные фрагменты из оперы. Чередование вокальных номеров, разнообразие мелодий, певческих голосов и диапазона звучания превратило концерт в настоящую феерию, а обычный московский вечер в яркий музыкальный праздник.

Программа концерта «Opera & Cinema» включала самые популярные, известные и яркие композиции из кино и оперы. Так, в этот вечер в Камерном зале звучали знаменитые произведения Шарля Азнавура наравне с классиком итальянской оперы Джаккомо Пуччини. Слушателей ждал разнообразный репертуар, включающий композиции Верди, Бизе, Сен-Санса. Все билеты были раскуплены заранее,в зале был аншлаг.

Весь вечер звучала музыка в исполнении симфонического оркестра академии имени Майомонида. Открыла первое отделение симфония №8 под названием «Неоконченная» композитора Франца Шуберта. Волнительно было наблюдать, как под руководством дирижера Алексея Стеблева рождается чарующая музыка, за тем, как музыканты бережно извлекают её из струн инструментов. Он не просто управлял оркестром, а наполнял зал особенной энергетикой. С его легкой подачи мелодия зазвучала и обрела глубину. Благодаря музыкантам создавалось чувство единения с музыкой, а играли они с полной отдачей!

Превосходно выступил и Академический большой хор РГГУ под руководством Бориса Тарканова, который многим запомнился своим стройным и ровным звучанием, а также душевным исполнением.

Ведущая солистка «Геликон-Оперы», выдающаяся сопрано Алиса Гицба безукоризненно исполнила арию Лауретты из оперы "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини. Слушатели замерли, ожидая продолжения выступления. И уже вскоре смогли оценить совместную версию с хором каватины Нормы из оперы "Норма" Винченцо Беллини. Публика рукоплескала стоя. В исполнении заслуженной артистки России и народной артистки Абхазии во втором отделении также прозвучала кантата "Inno di Gloria" из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.

В этот вечер слушателям посчастливилось услышать тенора Максима Крылова. Человек тонкой душевной организации, он увлёк своим голосом и своим мастерством в совершенно иную реальность. Его трогательное, проникновенное исполнение "Ave Maria" Джулио Каччини вызвало искренние слезы у слушателей. Невозможно было остаться равнодушным, и слушая испанскую "Гранаду" Августина Лара. Его голос завораживал своими чистыми верхними нотами. После его выступления зал взорвался аплодисментами. Зрители выражали свое восхищение талантом исполнителя.

Изюминкой вечера стал звездный дуэт Алисы Гицбы и Максима Крылова, которые совместно исполнили композицию Шарля Азнавура "Une vie d'amour".

Неизгладимое впечатление произвело соло на арфе первой части концерта Рейнгольда Глиэра, которое исполнила лауреат международных конкурсов, профессор Янкелика Сушкова-Ирина. Отточенные движения рук рождали невероятную по красоте мелодию, проникающую в сердца слушателей.

Любовь Молина, меццо-сопрано, обладающая уникальным тембром блестяще исполненила романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие» Кирилла Молчанова. Во время ее выступления зрителей переполняли эмоции.

В заключении концерта классической музыки прозвучала «Застольная» из Оперы Травиата Джузепее Верди.

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