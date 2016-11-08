Перед покупкой дома в Краснодаре за городом, в первую очередь надо определиться, для каких целей приобретаете данную недвижимость. Цели то бывают разные. Например, просто отдохнуть в выходные дни на природе. Понаслаждаться озером, речкой, половить рыбу. Или хотите купить дом в Краснодаре для жилья. Во вторых, надо определиться с финансовыми возможностями, какими располагаете.
Определиться с выбором дома в Краснодаре помогут советы строительной компании АМАКС, у нас большой выбор домов в разных районах Краснодара на www.domakrasnodar.ru:
- первое, на что обратите внимание - это расположение дома. Внимательно рассмотрите местность вокруг;
- второе - это осмотрите внимательно состояние самого дома;
- Довольно существенный фактор - расположение от большого города;
- обратите внимание на загруженность и состояние дорог.
Много выгодных предложений встретите весной, хотя зимой легче увидеть недостатки самого дома в Краснодаре. Покупать далеко от города не стоит. Бывают такие моменты, когда добраться надо быстро за короткий промежуток времени.
Изучаем местность:
- обратите особое внимание на грунт. Если это торфяник, то возможны частые пожары;
- не покупайте рядом с железной дорогой, вблизи со стройками и заводами. Шум, грохот хоть днем, хоть ночью;
- выбирайте то место, до которого можно добраться на общественном транспорте;
- обязательно в поселке должны быть магазин, детский сад, поликлиника и другие инфраструктуры. Если с магазинами везде все в порядке, то с остальным не всегда.
Осмотр дома за городом.
Дом и размер участка выбираете по своим пожеланиям и финансовым возможностям. Оптимальные размеры участка - это от 5 до 15 соток, они не требуют много усилий на обработку.
При осмотре дома за городом в Краснодаре обратите внимание:
- какой материал использовался в строительстве дома, сколько уже лет;
- постройка газифицирована, или нет. Имеется ли вода, канализация и электричество;
- проверьте погреб и подвал, там должно быть сухо. Если в подвале вода, то это приведет к сырости и плесени в доме;
- обратитесь к специалистам за заключением по состоянию грунта и дома. Хотя можно и без них все узнать. Достаточно и того, есть ли рядом речка, заболоченная местность и на какой высоте у вертикальной плоскости дом.
Стоимость дома в Краснодаре должна быть в среднем диапазоне цен во всем регионе. Если дом за городом стоит очень дорого, то это еще не дает гарантии о его хорошем состоянии. Опять же, дешевый дом требует больших вложений.
Оформление сделки
Перед пропиской в доме необходимо уточнить, можно ли это сделать вообще. Это, кстати, также надо учитывать при осмотре. Ведь бывает так, что регистрироваться можно не на всех территориях. Обязательно узнайте о разрешении на постройку других строений вокруг дома.
После подписания договора оплату осуществляйте только через банковские операции. Продавец должен предъявить все документы: паспорт, выписка из БТИ, документ о праве на собственность, справки о зарегистрированных в нем и об уплате коммунальных услуг, справку с налоговой инспекции. Чтобы сделку не смогли оспорить и расторгнуть, потребуйте у продавца соглашение от супругов, заверенное нотариально на разрешение сделки. Это, собственно, потребует и нотариус. Но на всякий случай знать надо.
Теперь можно приступать до заключения договора купли-продажи. После подписания всех документов зарегистрируйте собственность.
Покупаем дом в кредит в Краснодаре
Перед покупкой дома в кредит в Краснодаре потребуется предъявить такой же пакет документов в банк, что и для покупки квартиры. Необходимо будет внести первоначальный взнос банку. Он составит максимум 40% от полной цены. Процентная ставка в кредит на покупку дома больше на 3%, чем ипотека для квартиры. Покупая загородный дом через банковский кредит, надо уделить особое внимание по оформлению документов. А для этого их надо хорошенько изучить.
В заключении скажем так,
что покупка дома за городом в Краснодаре, или участок земли, это намного сложнее, чем купить обычную квартиру.
Здесь необходимо более тщательно проверять все документы и повысить внимание ко всем мелочам. Мелочи - это: расположение дома, состояние построек, окружающая природа и все юридические аспекты. Более внимательно отнеситесь к покупке дома в Краснодаре в кредит. Не полагайтесь на слова и обещания продавца, все проверяйте самостоятельно. Если вы решили купить дом в Краснодаре недорого без посредников, то зайдите на www.domakrasnodar.ru, здесь строительная компания Краснодара АМАКС предлагает качественные недорогие дома только в лучших районах Краснодара.