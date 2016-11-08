Перед покупкой дома в Краснодаре за городом, в первую очередь надо определиться, для каких целей приобретаете данную недвижимость. Цели то бывают разные. Например, просто отдохнуть в выходные дни на природе. Понаслаждаться озером, речкой, половить рыбу. Или хотите купить дом в Краснодаре для жилья. Во вторых, надо определиться с финансовыми возможностями, какими располагаете.





Определиться с выбором дома в Краснодаре помогут советы строительной компании АМАКС, у нас большой выбор домов в разных районах Краснодара на www.domakrasnodar.ru:



- первое, на что обратите внимание - это расположение дома. Внимательно рассмотрите местность вокруг;



- второе - это осмотрите внимательно состояние самого дома;



- Довольно существенный фактор - расположение от большого города;



- обратите внимание на загруженность и состояние дорог.



Много выгодных предложений встретите весной, хотя зимой легче увидеть недостатки самого дома в Краснодаре. Покупать далеко от города не стоит. Бывают такие моменты, когда добраться надо быстро за короткий промежуток времени.



Изучаем местность:



- обратите особое внимание на грунт. Если это торфяник, то возможны частые пожары;



- не покупайте рядом с железной дорогой, вблизи со стройками и заводами. Шум, грохот хоть днем, хоть ночью;



- выбирайте то место, до которого можно добраться на общественном транспорте;



- обязательно в поселке должны быть магазин, детский сад, поликлиника и другие инфраструктуры. Если с магазинами везде все в порядке, то с остальным не всегда.



Осмотр дома за городом.



Дом и размер участка выбираете по своим пожеланиям и финансовым возможностям. Оптимальные размеры участка - это от 5 до 15 соток, они не требуют много усилий на обработку.



При осмотре дома за городом в Краснодаре обратите внимание:



- какой материал использовался в строительстве дома, сколько уже лет;



- постройка газифицирована, или нет. Имеется ли вода, канализация и электричество;



- проверьте погреб и подвал, там должно быть сухо. Если в подвале вода, то это приведет к сырости и плесени в доме;



- обратитесь к специалистам за заключением по состоянию грунта и дома. Хотя можно и без них все узнать. Достаточно и того, есть ли рядом речка, заболоченная местность и на какой высоте у вертикальной плоскости дом.



Стоимость дома в Краснодаре должна быть в среднем диапазоне цен во всем регионе. Если дом за городом стоит очень дорого, то это еще не дает гарантии о его хорошем состоянии. Опять же, дешевый дом требует больших вложений.



Оформление сделки



Перед пропиской в доме необходимо уточнить, можно ли это сделать вообще. Это, кстати, также надо учитывать при осмотре. Ведь бывает так, что регистрироваться можно не на всех территориях. Обязательно узнайте о разрешении на постройку других строений вокруг дома.



После подписания договора оплату осуществляйте только через банковские операции. Продавец должен предъявить все документы: паспорт, выписка из БТИ, документ о праве на собственность, справки о зарегистрированных в нем и об уплате коммунальных услуг, справку с налоговой инспекции. Чтобы сделку не смогли оспорить и расторгнуть, потребуйте у продавца соглашение от супругов, заверенное нотариально на разрешение сделки. Это, собственно, потребует и нотариус. Но на всякий случай знать надо.



Теперь можно приступать до заключения договора купли-продажи. После подписания всех документов зарегистрируйте собственность.



Покупаем дом в кредит в Краснодаре



Перед покупкой дома в кредит в Краснодаре потребуется предъявить такой же пакет документов в банк, что и для покупки квартиры. Необходимо будет внести первоначальный взнос банку. Он составит максимум 40% от полной цены. Процентная ставка в кредит на покупку дома больше на 3%, чем ипотека для квартиры. Покупая загородный дом через банковский кредит, надо уделить особое внимание по оформлению документов. А для этого их надо хорошенько изучить.



В заключении скажем так,

что покупка дома за городом в Краснодаре, или участок земли, это намного сложнее, чем купить обычную квартиру.



Здесь необходимо более тщательно проверять все документы и повысить внимание ко всем мелочам. Мелочи - это: расположение дома, состояние построек, окружающая природа и все юридические аспекты. Более внимательно отнеситесь к покупке дома в Краснодаре в кредит. Не полагайтесь на слова и обещания продавца, все проверяйте самостоятельно. Если вы решили купить дом в Краснодаре недорого без посредников, то зайдите на www.domakrasnodar.ru, здесь строительная компания Краснодара АМАКС предлагает качественные недорогие дома только в лучших районах Краснодара.



