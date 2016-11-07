Сетевая торговля в России продолжает активно развиваться даже в условиях кризиса. Только в 2016 году, по прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли, объём продаж онлайн в России вырастет на 15% до 850 млрд рублей. Пользователей интернета привлекает удобство выбора, ассортимент, который несравним с розничными магазинами, гибкость условий доставки и возможность сравнить товары, не отходя от компьютера, почитать отзывы пользователей и сделать оптимальный выбор. Одним из крупнейших в России является интернет-магазин Enter.ru
, первый федеральный мультиканальный ритейлер. Она предлагается ассортимент из более чем 80 тыс. товаров из 14 категорий. Среди них – мебель, электроника, товары для спорта и отдыха, товары для детей, бытовая техника, ювелирные украшения и часы, зоотовары, товары для дома. В каждой множество подкатегорий. К примеру, в категории “Сделай сам” можно выбрать товары для сада и огорода, электроинструменты, ручные и измерительные инструменты, оборудование для мастерских и складов, сантехника, товары для автомобилей и так далее. В категории “подарки и хобби” можно выбрать из настольных игр, головоломок и пазлов, коллекционных игрушек, музыкальных инструментов, игр и консолей. Интерфейс Enter позволяет ограничить поиск по разным характеристикам: цене, бренду, наличию на складе, хитам продаж. Отдельно выделены две категории: новинки и распродажа. Совершать покупки можно с любого устройства. Для тех, кто предпочитает мобильные телефоны и планшеты десктопам, создано удобное мобильное приложение, позволяющее сохранять товары в личном кабинете, видеть все точки самовывоза на карте, получать поисковые подсказки и рассказывать о интересных товарах интернет-магазина Enter своим друзьям. Оплатить заказ можно наличными при получении у курьера или посредствам предоплаты: банковской картой, электронными деньгами, подарочным сертификатом, путём выставления счёта в онлайн-банке и бонусами по программе “Спасибо” от Сбербанка. Также любой товар можно приобрести в кредит. Для того, чтобы оформить заём, необходим только паспорт. Получить заказ можно как курьерской доставкой, так и путём самовывоза. В том числе в магазинах-партнёрах Enter, а также в постоматах. Также у интернет-магазина Enter - большой выбор компаний-партнёров, предоставляющих услуги по установке, сборке, монтажу товаров. В частности, это монтаж мебели, установка встраиваемой бытовой техники, доработка электро- и водоснабжения, настройка телевидения.