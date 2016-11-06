Потребители пластиковых стеклопакетов часто полагают, что чем больше камер в профиле, тем лучше. Одновременно с этим они имеют желание купить оконную конструкцию как можно дешевле.



Стоит отметить, что существуют также и четырех и пяти камерные профили. Но в частности трехкамерные стеклопакеты рациональнее использовать в северных районах станы, тех климатических зонах, где в большей степени в зимний период имеются частые долговременные холода. В средней же полосе России наиболее оптимальным вариантом будет инсталляция двухкамерной конструкции.



Ниже рассмотрим какие выгоды и недостатки проявляются с установкой трехкамерного стеклопакета.



Соответственное увеличение числа камер улучшает звуко- и теплоизоляционные характеристики ПВХ-профилей. Однако при этом ценовая категория такой конструкции сразу же возрастает, а склонность к пропусканию дневного света снижается. Стоит также отметить, что такой модуль будет задерживать свет намного больше, чем двухкамерный. Для последнего данная характеристика составляет около 40%.



Из конструктивных особенностей дополнительная камера сильно отягощает всю конструкцию. В результате данный фактор в значительной степени влияет на работу фурнитуры и всех подвижных элементов, соответственно срок службы при этом снижается. Производители, чтобы избежать данного фактора стараются разбивать стеклопакеты на более мелкие сегменты, - форточки, что в свою очередь еще больше увеличивает вес, еще больше возрастает стоимость. А света из-за большего числа перегородок проникает все меньше. Таким образом, можно сделать вывод о том, то увеличивая теплоизоляционные свойства, увеличивается цена на модуль, но при этом уменьшается срок службы.



Если вы все же хотите получить повышенные тело- и звукоизоляционные характеристики от окна, то рациональнее использовать усовершенствованные двухкамерные модели. К примеру, данные характеристики будут увеличиваться при установке более толстого стекла, также, если выбрать модуль, в котором увеличена внешняя камера. При этом ценовая категория не будет затрагиваться. Рентабельным считается также усовершенствование стеклопакета энергосберегающим наружным стеклом. А также заполнение камер инертными газами, которые практически не проводят тепло.



Однако помимо всего прочего на вышеперечисленные характеристики влияет установка. Она должна быть осуществлена профессионалами. Наша компания ООО "Петербургский оконный завод" изготовит и установит качественные двухкамерные и трехкамерные стеклопакеты по высоким стандартам.

