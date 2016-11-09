Франция - страна для романтиков и любителей достопримечательностей.

Франция - это чрезвычайно удивительная страна, которой восхищаются многие путешественники. Она славится десятками тысяч достопримечательностей, поэтому сюда приезжают туристы с разных уголков мира. В этой стране можно красиво отдохнуть и узнать многое о ее культуре, истории и традициях. Столицей Франции является Париж. Это город романтиков, поскольку здесь находится очень много интересных и захватывающих мест для влюбленных. Итак, какие достопримечательности стоит увидеть путешественнику в первую очередь? К ним относятся:

1. Эйфелева башня. Она располагается в самом центре Парижа. Раньше люди думали, что эта конструкция уродует город, но сейчас ею восхищаются и считают, что без нее его представить невозможно. Она была возведена еще в 1889 году известным инженером Гюставом Эйфелем. Высота данной конструкции составляет более 300 м. Ее желают увидеть многие туристы, поскольку она является символом Франции.

2. Нотр-Дам де Пари. Этот собор является самым известным в мире. Он обладает необычной и очень интересной архитектурой, от которой путешественники приходят в восторг.

3. Елисейские поля. Это одна из самых главных улиц столицы Франции. Именно здесь регулярно проводятся праздничные мероприятия.

4. Версаль. Представляет собой шикарный дворец и парковый комплекс, вот почему его посещают многие туристы со всех стран мира.

5. Музей Лувр. Помимо известных картин Венеры Милосской и Моны Лизы, здесь можно увидеть полотна, статуи, фрески, эстампы и гравюры. Чтобы каждый экспонат внимательно рассмотреть, туристу придется потратить не менее 10 часов.

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Что стоит увидеть в Париже?

Как указывалось выше, самым известным городом и столицей Франции является Париж. Он славится многими достопримечательностями. В Париже можно не только увидеть Эйфелеву башню, но и достичь ее вершины. Благодаря такой особенности, турист имеет возможность насладиться изысканным пейзажем города. Если поездка во Францию планируется с детьми, тогда им стоит обязательно показать Диснейленд. Этот парк славится разнообразными аттракционами, покататься на которых могут люди разного возраста. Кроме того, в Париже располагается известный аквапарк Аквабульвар. Он считается в Европе самым большим. Любителям живой природы также стоит посетить в Венсенском лесу зоопарк. В нем насчитывается очень много животных, которые не живут в привычных для всех узких клетках и вольерах. Чтобы узнать подробную информацию об этом незабываемом городе, рекомендуется пройти по ссылке www.nakanikuly.ua/countries/franciya/parizh.



О горно-лыжном курорте Франции.

Любителям экстрима и активного отдыха, в свою очередь, несомненно понравится Куршевель. Этот горно-лыжный курорт манит многих туристов. Здесь могут заняться зимними видами спорта как новички, так и профессионалы. Первым следует посетить ровные и довольно широкие синие и зеленые трассы. Для людей со с едним уровнем подготовки идеально подойдут трассы в районе Ла-Визель. Опытным лыжникам несомненно понравятся зоны катания Лез-Аваль и Гран-Кулуа. Более подробная информация предоставляется в разделе www.nakanikuly.ua/countries/franciya/kurshevel.