Подозреваемого в убийстве двукратного чемпиона мира по кикбоксингу сняли с рейса в аэропорту Шереметьево. Об этом понедельник сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. По её словам, подозреваемый в особо-тяжком преступлении собирался улететь в Баку. – Установлен подозреваемый в убийстве мужчины на юго-западе Москвы. Злоумышленника задержали на борту самолёта, летевшего в Баку, – сказала Волк. Она уточнила, что на данный момент мужчина задержан, им...