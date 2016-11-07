В кризис в России существенно увеличилось число банкротств юридических лиц. По статистике консалтинговых компаний, в среднем по рынку показатель вырос на 4-5%. Причины понятны. ВВП страны падает в течение последних двух лет, в некоторых отраслях рост экономической активности нулевой, а спрос на многие товары упал. В этой связи для некоторых компаний не остаётся иного выбора кроме как банкротиться. Банкротство юридических лиц
– неспособность должника выполнять в полном объёме свои обязательства. Процедура может быть инициирована либо самой компанией, либо её кредитором. Случаев, когда бизнес вынужден прибегнуть к банкротству, несколько. Это может быть высокая закредитованность с долгами свыше 300 тысяч рублей, которые держатся на этом уровне в течение трёх месяцев, или невозможность выплачивать сотрудникам заработную плату. В процедуре банкротства юридического лица несколько этапов. Это анализ ситуации (в том числе рассмотрение возможности восстановить платёжеспособность), финансовое оздоровление, введение внешнего управления компанией, конкурсное производство, включающее оценку активов и имущества предприятия, а также мировое соглашение, предполагающее нахождение консенсуса между должником и кредиторами. Адвокаты Московской коллегии адвокатов «Правовые решения» оказывают полный спектр услуг, связанный с банкротством юридических лиц. Это консультации по закону, ведение дела, оспаривание сделок в суде, привлечение к ответственности контролирующих лиц должника, обжалование вынесенных по делу о банкротстве судебных актов и другие. Также клиентам доступны другие услуги для юридических лиц. В частности, услуги адвоката в арбитражном суде
и арбитражный процесс
(защита интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в арбитражных судах при разрешении экономических споров и рассмотрении иных дел, отнесенных к компетенции арбитражных судов). Юристы профессионально и максимально компетентно помогут предпринимателям с защитой деловой репутации, организацией абонентского юридического обслуживания, защитой прав собственности, корпоративным и международным правом, случаями убыток и выплаты неустоек, а также недропользованием.