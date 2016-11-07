Существует несколько вариантов оперативного открытия двери при поломке замка или потере ключа:

самостоятельно;

силами МЧС;

при помощи специализированной фирмы.

Первый и второй способ имеют ряд особенностей. Зачастую повреждаются дверь и замок. МЧС решит поставленные задачи при помощи монтировки или срежет петли болгаркой. По окончании работ придется менять дверь. Это повлечет значительные материальные затраты.

Аварийная служба вскрытия замков работает иначе. Специалист использует максимально деликатные инструменты (отмычки, мастер-ключи), призванные сохранить функциональность двери и замка (если он был работоспособным).

Стоимость услуг специализированной организации находится на доступном уровне. Она обусловлена типом механизма и масштабами проблемы. Специалисты откроют любое механическое запирающее устройство и электронный замок (используются разные методы в зависимости от ситуации).

Широкий спектр услуг

Специализированные компании вскрывают входные двери и предоставляют другие услуги. Их можно привлечь, если перестал работать замок, потерялся ключ от сейфа, автомобиля, гаража. Привлечение компетентных мастеров при возникновении подобных проблем поможет сэкономить средства. Они помогут избежать необходимости замены двери, запирающего механизма или конструкции в целом.

Среднее время реакции на вызов – 20-40 минут. Столько же может занять решение проблемы. Привлечение представителей компаний, предоставляющих подобные услуги – оптимальное решение, когда необходимо максимально быстро попасть в помещение.

Специализирующиеся на замках организации работают круглосуточно и без выходных. Это исключает значительные временные затраты. Каждый может вызвать мастера и получить помощь.

Дополнительные услуги

Специалистов вызывают, когда прослеживается острая необходимость заменить рабочий механизм. Эта услуга решит проблему утери ключа и смены владельцев. Она востребована и при других обстоятельствах, когда скорость реализации поставленных задач имеет критическое значение.

Круглосуточная замена замков осуществляется максимально быстро. Может быть использован механизм, купленный владельцем жилья или представленный в ассортименте проводящей работы компании. Клиент выберет наиболее надежное решение, не требующее доработки и модернизации двери.

Как работает специализированная служба?

Вы сталкиваетесь с проблемой (заел замок, внутри сломался ключ, заклинил механизм) и вызываете мастера. Это можно сделать в любое время суток. Быстрая реакция гарантирована.

Специалист приезжает на место вызова. Вы подтверждаете, что квартира, дом, машина или сейф – ваше имущество. Необходимо предоставить соответствующие документы.

Особенности проведения работ варьируются в зависимости от масштаба и характера проблемы. Средняя продолжительность не превышает 30 минут. В итоге клиент получает открытую, неповрежденную дверь и восстановленный замок (если это возможно). Эта удобная и безопасная услуга остается востребованной в Москве.