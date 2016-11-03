Железо является одним из важнейших для здоровья человека микроэлементов. Основными источниками поступления его в организм являются питьевая вода, продукты питания и в некоторой степени – почва. Учеными-медиками уже давно доказано многофункциональное влияние железа на состояние здоровья. Однако для организма опасно не только недостаточное поступление железа, но и его избыток. В таких случаях может понадобиться такая технологическая методика, как обезжелезивание.

Польза железа для здоровья человека

Многосторонними рандомизированными исследованиями доказано, что поступающее в организм железо принимает участие в следующих физиологических процессах:

Образование гемоглобина – основного «транспортного» средства кислорода в клетки, ткани и органы. Синтез миоглобина – белка красных мышц, который «отвечает» за запасание кислорода в мышечной ткани. Активация ряда пищеварительных, дыхательных и других ферментов Участие в многочисленных окислительно-восстановительных реакциях, а также процессах роста организма. Улучшает состояние волос, ногтей и кожи.

При недостаточном поступлении данного минерального вещества развиваются такие заболевания, как железодефицитная анемия, ферментопатия, нарушается процесс синтеза, окисления и восстановления многих веществ, ухудшается состояние кожи и ее придатков. Такие изменения в основном связаны с неправильным или односторонним питанием, дефицитом мясных продуктов и др.

Вред избыточного поступления железа

Противоположное состояние, обусловленное переизбытком железа в организме, чаще всего связано с качественным составом воды. Например, при использовании неочищенных подземных «железистых» водоносных горизонтов или при неправильной очистке воды от железа из скважины. В результате этот металл накапливается в тканях организма и вызывает такие патологические состояния:

физическая слабость, сильная усталость;

потеря аппетита и снижение веса;

головные боли и головокружение;

снижение иммунитета и общей резистентности организма;

сухость, шелушение, зуд и раздражение кожных покровов и слизистых;

заболевания крови;

сидероз глаз и легких или гемохроматоз;

нарушение усвоения меди и цинка;

нарушение функции центральной нервной системы, усугубляя психические расстройства;

ускоряются процессы старения, прогрессирует атеросклероза.

Наибольшую озабоченность у врачей вызывает тот факт, что избавиться от избытка железа гораздо труднее, чем бороться с железодефицитом. Поэтому борьба за надлежащее качество, подбор оптимальных методов обезжелезивания воды становятся особенно актуальными не только для специалистов водного хозяйства, промышленного производства, но и для врачей.

Решить данную проблему можно только прибегнув к помощи специалистов в области водоподготовки. Так, компания «Русватер» уже давно зарекомендовала себя на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области как профессиональный и надежный поставщик услуг по водоочистке.

Когда избыток железа опасен

Избыточное содержание железа в природных водоисточниках характерно для подземных водоносных горизонов в центральной и южной части России, а также в Сибири. Подтвержденные результатами санитарно-химических исследований данные специалистов Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что повышенное содержание железа в питьевой воде отмечается даже после использования стандартных методов обезжелезивания воды.

Так, установлено, что данный «компонент» воды повлек за собой повышение уровня аллергизации населения Московской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Калужской, Орловской, Тюменской и Еврейской автономной области.

В общей системе водоподготовки обезжелезивание воды становится обязательным и для тех регионов, где имеются заболоченные территории, горные лесные почвы, тяжелые суглинки. Бесконтрольное использование межпластовых вод в питьевых целях может привести к указанным патологическим состояниям. И это – не единственная проблема, т.к. такая вода непригодна не только для питья, но и для хозяйственных нужд: для купания, мытья головы, стирки, мытья посуды, поскольку увеличивает расход мыла, шампуня, моющих средств и стиральных порошков на 30-40%.

Вода, не прошедшая обезжелезивание, не может использоваться в бумажной и текстильной промышленности (это может привести к появлению разводов и ржавых пятен на готовой продукции), в теплоэнергетическом оборудовании (образуются железонакипные отложения на поверхностях нагрева), в электродиализных магнитных аппаратах и других видах технологических процессов.

При использовании метода ионного обмена ему обязательно должно предшествовать обезжелезивание воды, поскольку ионы Fe и Mn загрязняют ионообменные смолы

Когда дополнительное обезжелезивание воды становится крайне необходимым

Однако помимо природного, или первичного, загрязнения Fe водной среды возможно и вторичное, обусловленное высокой степенью изношенности водопроводной распределительной сети, что требует дополнительной очистки воды от железа. Следует учитывать и тот факт, что зачастую на муниципальных водопроводных сооружениях установлены морально и технически устаревшие сооружениях для обезжелезивания воды, в связи с чем ее качество остается неудовлетворительным по данному показателю.

Так, применяемые сегодня технологии обезжелезивания питьевой воды характеризуются рядом недостатков, включая токсичность, низкую скорость процесса, необходимость применения химических реагентов и дальнейшей сорбционной чистки, образование большого количества железосодержащего шлама и др.

В таких условиях «спасти» потребителя смогут дополнительные установки для обезжелезивания воды, а также другие методы водоподготовки, что требует комплексного подхода к решению проблемы и профессионализма специалистов в данной отрасли.

Автор: Жанна Мелешкина, к. мед. н., доцент кафедры гигиены и социальной медицины

http://www.ruswater.com