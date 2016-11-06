К инженерам компании «ИНТЕРТУЛМАШ» обратился Заказчик с задачей зачистки сварного шва в месте стыка нижнего основания и центральной части тавровой балки.

Ширина сварного шва не более 23 мм, высота усиления от 1 до 4,5 мм. Опорная площадка балки с одной стороны от шва 33 мм, с другой 262 мм.

Фото балки со сварным швом, который необходимо зачистить:

Для решения задачи компанией «ИНТЕРТУЛМАШ» совместно с производителем инструмента разработан уникальный инструмент для удаления сварного шва со специальной системой крепления и автоматической подачей: модификация ручного фрезера по металлу GTB-2100LMDF-MO.

Основной трудностью для зачистки шва по таким требованиям является малая площадь для крепления инструмента с одной из сторон (33 мм). Для этого конструкция линейных направляющих инструмента была изменена, чтобы позволить крепление магнитами с торца на одной из сторон.