К инженерам компании «ИНТЕРТУЛМАШ» обратился Заказчик с задачей зачистки сварного шва в месте стыка нижнего основания и центральной части тавровой балки.
Ширина сварного шва не более 23 мм, высота усиления от 1 до 4,5 мм. Опорная площадка балки с одной стороны от шва 33 мм, с другой 262 мм.
Фото балки со сварным швом, который необходимо зачистить:
Для решения задачи компанией «ИНТЕРТУЛМАШ» совместно с производителем инструмента разработан уникальный инструмент для удаления сварного шва со специальной системой крепления и автоматической подачей: модификация ручного фрезера по металлу GTB-2100LMDF-MO.
Основной трудностью для зачистки шва по таким требованиям является малая площадь для крепления инструмента с одной из сторон (33 мм). Для этого конструкция линейных направляющих инструмента была изменена, чтобы позволить крепление магнитами с торца на одной из сторон.
Фрезер оснащен возможностью регулировать подачу (вперед, стоп, назад) и плавно переключать скорость. Благодаря такой оптимизации контроллера повышается возможность регулирования инструмента, что обеспечивает высокое качество удаления сварного шва и иных образований на металлических поверхностях.
GTB-2100LMDF-MO оснащен линейными направляющими с 4-мя сильными постоянными магнитами. Инструмент работает стабильно, без излишней вибрации.
Соблюденный баланс между размерами инструмента и его мощностью позволяет говорить о том, что GTB-2100LMDF-MO представляет собой миниатюрный фрезерный станок, благодаря которому механическая обработка поверхности совершается максимально эффективно. В отличие от традиционных методов зачистки шлифовальным кругом, производительность работы фрезером выше в 5-10 раз при достижении более стабильных параметров и отсутствии пыли.
Характеристики инструмента:
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